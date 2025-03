Jogador agradece direção do Celtics após troca na NBA

O Boston Celtics acertou a troca de apenas um jogador na trade deadline da NBA: o armador Jaden Springer. O atleta foi trocado para o Houston Rockets no início de fevereiro. Logo depois, ele foi dispensado e assinou com o Utah Jazz. Em contrapartida, a franquia atual campeã recebeu uma troca de escolhas de segunda rodada.

Pouco mais de um mês após a troca, o jogador retornou à casa do Celtics. Pelo Jazz, ele não entrou em quadra, mas pode reencontrar seus ex-colegas de equipe no TD Garden. Assim, em entrevista após a partida, ele agradeceu a direção de Boston pela forma como foi trocado.

“Brad Stevens me avisou antes de realmente acontecer. Ele me deu um alerta. Então, fico feliz que ele me deu esse aviso. Agradeço ao Brad por me trazer para a equipe, me deixar conquistar um título e fazer parte do time. Tenho muito carinho por eles. Foi bem legal”, disse o ex-jogador do Celtics.

Springer chegou ao Celtics na trade deadline de 2023/24. Na época, o time celta enviou somente uma escolha de segunda rodada do Draft da NBA pelo jogador. No entanto, ele jamais conseguiu se estabelecer na rotação do time, embora tenha feito parte do elenco que conquistou o título em 2024.

Pelo Celtics, o jogador atuou em 44 partidas, sendo uma com titular. Com 6.3 minutos por jogo, teve atuações limitadas aos períodos finais dos jogos. Como resultado, teve médias de 1.9 ponto e um rebote por partida. Em contrapartida, era reconhecido pela qualidade defensiva.

As poucas chances com o time celta, ainda assim, o permitiram jogar com grandes nomes. Portanto, além de ter agradecido a diretoria do Celtics, o jogador comemorou por ter jogado com Jayson Tatum, Jaylen Brown e Payton Pritchard.

“Pude assistir Tatum, Brown, Jrue Holiday, Derrick White e também Pritchard. Pude observá-los todos os jogos e, estando ao redor do time e dessa cultura, você acaba se adaptando à mentalidade vencedora e entende o que é necessário para ganhar. Ter esse conhecido é algo que sempre pode ser útil”, completou o ex-jogador do Celtics.

Desde a troca no Celtics, o jogador teve somente seis partidas pelo Jazz na NBA. Com 11.2 minutos por jogo, ele tem médias de 3.5 pontos, 1.5 assistências e 1.2 rebote.

