Shaq menospreza segundo triplo-duplo de Zion Williamson na NBA

Shaquille O’Neal não costuma se impressionar facilmente. Apesar de o ex-jogador fazer comentários mais “ácidos” em alguns casos, ele preferiu a cautela. Ao menos, no de Zion Williamson, Shaq quer ver mais do ala-pivô da NBA.

Após a vitória do New Orleans Pelicans sobre o Los Angeles Clippers por 127 a 120, Shaq não se impressionou muito com o segundo triplo-duplo de Williamson. O jogador somou 22 pontos, 12 assistências, enquanto pegou dez rebotes. Para O’Neal, ele precisa de mais provas que pode fazer isso de forma constante.

“Não vou ficar dando parabéns para Zion por isso, pois preciso de mais”, disse Shaq. “Eu preciso de mais, que ele faça 26, 28 pontos. É o jogador da franquia, então precisa fazer mais que isso. Não dou parabéns a quem faz 20 pontos. Qualquer um faz isso hoje. É bom, mas não é o bastante. Estou feliz por ele jogar, mas o Pelicans ainda não está vencendo. Se estivesse em um terceiro ou quarto lugar, eu poderia me impressionar. Mas não é o caso”.

Publicidade

Williamson, que passou boa parte da atual temporada da NBA fora por lesões, conseguiu o seu segundo triplo-duplo da carreira. Apesar de jogar menos tempo do que o normal, até por restrições que o time pede, o jogador vem tendo boa sequência. Afinal, são médias de 25.9 pontos, 6.8 rebotes e 5.2 assistências desde que voltou às quadras (17 jogos).

Leia mais

Mas a parte mais relevante disso tudo é que Zion Williamson vem conseguindo atuar de forma saudável na NBA, algo que Shaq aponta como muito positivo. Em cerca de 28.4 minutos, o ala-pivô finalmente consegue estar em quadra.

Publicidade

O Pelicans, por outro lado, tem a segunda pior campanha do Oeste, com 18 vitórias e 48 derrotas. No entanto, é mais fácil entender, já que o time perdeu vários de seus principais jogadores ao longo da temporada. Para ter uma ideia, Dejounte Murray, armador que chegou para 2024/25, jamais esteve em quadra ao lado de Zion Williamson e Brandon Ingram ao mesmo tempo. Agora, Ingram sequer faz parte do elenco, pois foi em troca para o Toronto Raptors há pouco mais de um mês.

De qualquer forma, Williamson, por conseguir estar em seu menor peso desde que chegou à NBA, vem ganhando mais elogios. O jogador teve muitos problemas com isso ao longo dos anos, mas fez boas partidas nas últimas semanas.

Foi o bastante para o técnico JJ Redick, do Los Angeles Lakers, falar que Zion Williamson é um problema para os adversários. Na vitória do Lakers sobre o Pelicans, no último dia 4, o astro fez 37 pontos em 26 minutos.

Publicidade

“Zion é um problema para os times rivais na NBA. Isso eu sei desde que fui jogador ao lado dele há alguns anos. Mas eu pude perceber o quão difícil é enfrentá-lo sendo o treinador rival”, disse Redick.

Aos 24 anos, Zion Williamson está em sua quinta temporada na liga.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA