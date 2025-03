NBA: Jogador do Warriors tem melhor índice de vitórias como titular

Jogador do Golden State Warriors, Moses Moody tem uma marca espetacular na atual temporada da NBA quando é titular. Então, consegue superar até mesmo Stephen Curry e Jimmy Butler. O ala-armador do time de San Francisco é o nome com melhor índice de vitórias de 2024/25.

Então, Moody ganhou mais espaço no time titular do Warriors com a chegada de Butler. Em 17 partidas, são 16 vitórias. Portanto, um índice de 94.1%.

A vitória mais recente, aliás, teve grande atuação de Moody. Como titular do Warriors, ele marcou 20 pontos, com 7-10 nos arremessos, diante do Portland Trail Blazers. Ao fim da partida, o técnico Steve Kerr destacou a atuação do ala-armador, que contribuiu também para a forte defesa de Golden State.

“Moses foi ótimo na partida”, afirmou Kerr.

O jogador titular do Warriors na NBA contribuiu principalmente nos arremessos. Enquanto Golden State é conhecido pelo perímetro, Moody acertou as cinco tentativas do garrafão e conseguiu ser uma arma diferente no time de Steve Kerr. Após a partida, o atleta comentou sobre a preferência pelos dois pontos.

“Acho que muito disso vem da seleção de arremessos. Sempre se fala sobre a escolha pelos três pontos, mas o garrafão também é importante. Entrar no garrafão e entender quando você tem boa chance de finalizar ou quando é melhor passar para um companheiro é essencial. Isso não só te torna mais eficiente, mas ajuda a encontrar as melhores chances”, disse Moody.

Outro ponto positivo de Moody foi a intensidade na defesa. Desde que se tornou titular na atual temporada da NBA, ele tem mostrado intensidade como marcador. Ao fim do jogo, o jogador deu o crédito ao assistente Jerry Stackhouse.

“Temos conversado sobre alguns aspectos do movimento, como trabalhar na postura, a maneira mais eficiente de se mover lateralmente, a posição na defesa e como isso impacta as opções do adversário. Temos trocado muitas ideias sobre isso. Então, ele merece o crédito”, completou.

Por fim, Moody reconheceu o peso de Jimmy Butler para o Warriors na NBA. O ex-Miami Heat conseguiu um triplo-duplo na partida contra o Blazers, sendo essencial nas assistências para que seus companheiros pudessem pontuar.

“Jogar com Jimmy Butler é muito mais fácil. Para começar, ele atrai muita atenção. Então, muitas vezes, o meu marcador está olhando para ele na defesa. E ele sempre faz a jogada certa, está sempre atento. Isso gera muitos arremessos livres. Esse é um dos principais impactos que ele tem, com certeza”, finalizou Moody.

