JJ Redick explica erros do Lakers contra Celtics

O Los Angeles Lakers perdeu para o Boston Celtics, no último sábado (8), e o técnico JJ Redick analisou os principais erros da equipe na partida. O placar terminou 111 a 101 após um terceiro quarto muito ruim do time da Califórnia, quando foi superado por 29 a 13. No mesmo período a equipe cometeu seis turnovers e não conseguiu se recuperar, apesar de uma reação no último período.

Após a partida, JJ Redick analisou os erros do Lakers contra o Celtics. Então, destacou que o time não executou bem o plano de jogo, o que permitiu que o rival dominasse a partida.

“Nós não gostamos do nosso ritmo geral”, afirmou Redick. “Muita gente acha que ritmo é só jogar rápido. Mas é preciso ter um certo impulso. E não tivemos isso na meia quadra. Perdemos três bandejas, erramos todos os arremessos de três em situações de catch-and-shoot. Acho que acertamos apenas um arremesso no período inteiro”.

Publicidade

“Estávamos fora do nosso padrão, e isso pesou. No terceiro quarto, chamamos jogadas e não executamos. Erramos jogadas após tempos técnicos e não nos posicionamos na defesa da forma certa. Foi um desempenho atípico e que nos deixou completamente travados”, completou o treinador.

Por outro lado, Redick elogiou o pivô do Celtics, Al Horford. Isso porque o veterano teve uma grande atuação defensiva. Portanto, foi importante para conter o ataque dos Lakers. Inclusive, Luka Doncic.

Leia mais!

“Francamente, Horford ainda é incrível. Ele se movimenta bem e fez um ótimo trabalho na defesa”, elogiou o técnico angelino.

Publicidade

No entanto, Redick minimizou a derrota do Lakers. Para ele, os erros cometidos estavam fora do padrão da equipe. Portanto, foi apenas um jogo ruim contra um adversário forte.

Apesar do resultado ruim, nas últimas semanas, os Lakers vêm jogando bem. Como resultado, chegou a ocupar a segunda posição da Conferência Oeste. Mas agora, é o terceiro colocado. Afinal, nesta segunda-feira (10), o time voltou à quadra e sofreu um novo revés. Desta vez, a derrota veio para o Brooklyn Nets, por 111 a 108.

Publicidade

Além disso, a equipe não conta com LeBron James, que se lesionou justamente contra o Celtics. O astro deve ser desfalque pelas próximas semanas. Então, sem o veterano, Luka Doncic assumiu a responsabilidade e terminou com um triplo-duplo de 22 pontos, 12 rebotes e 12 assistências contra o Nets.

Por fim, o Lakers acumula 40 vitórias e 23 derrotas na atual temporada. Então, está atrás de Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets no Oeste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA