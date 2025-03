Lesão é confirmada e LeBron James desfalca Lakers

A lesão de LeBron James pelo Los Angeles Lakers é pior do que se esperava. O craque sofreu uma distensão na virilha na última partida da franquia na NBA. Então, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro de 40 anos será desfalque para a equipe angelina entre uma e duas semanas.

No entanto, o jornalista também afirmou que o veterano passará por nova avaliação.

“LeBron James ficará fora das quadras até domingo para que a lesão se estabilize. Depois, passará por uma nova avaliação, segundo fontes. No entanto, o Lakers se prepara para ficar sem ele por um período e adotará cautela, em especial, porque ocupa a terceira posição na Conferência Oeste”, informou o jornalista.

Publicidade

LeBron sofreu a lesão na derrota do Lakers para o Boston Celtics, por 111 a 101, na noite de sábado (8). O astro terminou o duelo com 22 pontos. A contusão, aliás, aconteceu em um momento onde ele liderava uma reação no último quarto, após o time celta chegar a abrir 22 pontos.

Ao fim do jogo, o craque minimizou a lesão pelo Lakers. “Eu já tive essa lesão, então sei bem como é. Talvez, tenha estendido um pouco mais do que deveria”, relatou, na ocasião.

A última vez que LeBron James sofreu uma lesão do tipo pelo Lakers foi na temporada 2018/19. Na rodada de Natal, ele rompeu a virilha e perdeu 17 jogos da equipe angelina.

Publicidade

Leia mais

Apesar de sofrer a contusão, James deve seguir viajando com seus colegas de Lakers para os próximos jogos na NBA. Assim, o astro espera apoiar seus colegas em uma sequência difícil. Isso porque o Lakers tem seis partidas em oito dias, sendo dois confrontos contra o Denver Nuggets, além de um diante do Milwaukee Bucks.

Apesar da sua ausência, LeBron acredita que o Lakers pode ter sucesso sem ele nos próximos jogos. Além disso, o técnico JJ Redick não terá outros dois dois titulares à disposição: Jaxson Hayes e Rui Hachimura.

“Nós podemos competir contra qualquer outro time na NBA. Então, nós vamos ficar bem. Nós precisamos seguir trabalhando. Não estamos no mesmo estágio do Celtics, que é o atual campeão”, comentou LeBron, após o jogo.

Publicidade

Aos 40 anos, LeBron vive uma de suas melhores temporadas pelo Lakers. Até aqui, ele atuou em 58 dos 62 jogos do time, com médias de 25 pontos, 8.5 assistências e 8.2 rebotes, além de 51.7% nos arremessos e 38.4% dos três pontos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA