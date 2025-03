Analista acusa dona do Lakers de mentir sobre troca por Luka Doncic

A troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers voltou a ter polêmicas. A dona da franquia, Jeanie Buss, afirmou que Anthony Davis estaria insatisfeito na Califórnia, assim, sendo trocado para o Dallas Mavericks. O analista Stephen A. Smith, da ESPN, no entanto, contestou a versão da mandatária.

“O ponto é que ninguém acredita nisso. A troca não aconteceu porque Anthony Davis estava reclamando. Ele foi trocado porque o Lakers recebeu uma ligação dizendo que poderia ter Luka Doncic. Se essa possibilidade não tivesse surgido, ela não estaria nem aí para as reclamações dele”, comentou Smith.

A fala da dona do Lakers sobre a troca ocorreu na última semana. Em meio ao sucesso de Doncic com o elenco angelino, Buss cutucou o ex-jogador, hoje no Mavericks. Segundo ela, o camisa 3 estaria fazendo reclamações nos últimos meses. Assim, o negócio com o Mavs teria vindo no momento certo.

Publicidade

“A verdade é que foi bom para todos. Anthony Davis estava reclamando sobre a posição em que estava jogando, acredito que não estava feliz. Portanto, todos os times saíram satisfeitos disso. Conseguimos o que queríamos, melhorar as nossas chances nos playoffs. Eles também, Davis também. Então, é uma boa troca na minha visão”, disparou.

A versão da dona do Lakers sobre a troca por Luka Doncic, porém, vem passando por mudanças. Como citado por Smith, afinal, foi o Mavericks quem procurou o Lakers para negociar o esloveno. Davis, assim, somente teria feito parte do pacote porque o negócio surgiu para o time de Los Angeles.

Publicidade

Leia mais!

Buss, além disso, havia revelado na semana anterior alguns bastidores da troca entre Lakers e Mavericks. Na ocasião, a empresária confirmou que nem Doncic ou Davis sabiam das negociações entre as franquias. Algo que ela revelou ter sido um pedido direto a Rob Pelinka.

“O prazo final de trocas faz parte do negócio. Eleva o nível de estresse para todos. Então, estou muito orgulhosa de que isso não tenha vazado e de que conseguimos executar a troca de uma maneira que ainda foi supreendente para todas as partes envolvidas. Mas isso faz parte do jogo”, seguiu.

Publicidade

Em contrapartida, Davis de fato não vinha totalmente feliz no Lakers até a troca. Embora campeão em 2020, ele jamais escondeu a insatisfação por não ter um pivô de ofício no elenco. Portanto, era “obrigado” a cumprir a função nos últimos anos. A busca por um jogador da posição, aliás, era prioridade da diretoria até o negócio com o Mavs.

Apesar das polêmicas, o Lakers vem em boa fase desde a troca por Doncic. A franquia ocupa a segunda posição do Oeste e tem um recorde de dez vitórias em 12 jogos. Davis, enquanto isso, sofreu uma distensão no adutor e fez somente um jogo pelo Mavericks até o momento.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA