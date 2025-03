NBA: Jornalista explica função de jogador veterano do Lakers

Markieff Morris chegou ao Los Angeles Lakers na trade deadline, na troca de Luka Doncic. Apesar de o Lakers se mexer nas últimas semanas, o jogador veterano segue no elenco para os playoffs da NBA. De acordo com o jornalista Jovan Buha, do site The Athletic, Morris tem função muito valorizada por LeBron James e Doncic.

“Morris é amado por Luka e LeBron”, disse Buha, em seu podcast. “Ele é visto como um jogador veterano que lidera o vestiário. Basicamente, ele é a versão deles de Udonis Haslem. Eu não vejo o Lakers dispensando Morris. Seu armário fica ao lado do de LeBron. Sei que parece pouca coisa, mas não é pouca coisa”.

De fato, Morris é um veterano com 13 temporadas na NBA. Ele já jogou pelo time de Los Angeles, nas temporadas 2019/20 e 2020/21, sendo campeão pela equipe. Apesar de não seguir no elenco depois disso, James gosta muito de seu colega, que sempre o acompanha em treinos e antes dos jogos.

Desde que deixou o Lakers, em 2021/22, o jogador passou ainda por Miami Heat e Brooklyn Nets até chegar ao Dallas Mavericks. Morris estava no time texano desde 2022/23 e tinha o mesmo papel ao lado de Doncic.

Então, como eles foram juntos ao Lakers, além de Maxi Kleber que, até por pedidos de James e Doncic, o jogador veterano vai continuar no elenco para os playoffs da NBA. Eles não querem que Morris saia.

Mas o Lakers precisa fazer uma mudança, pelo menos, antes dos playoffs da NBA. Isso porque Jordan Goodwin agradou e deve receber contrato até o fim da temporada. Assim, o armador vai poder atuar na fase dos mata-matas. Por enquanto, ele tem um acordo two-way, que não permite a participação além da fase regular.

Ou seja, algum jogador que tenha um contrato regular precisa ser dispensado nos próximos dias para que Goodwin sia nos playoffs da NBA. De acordo com Buha, não será Morris. Ele especula que a escolha esteja entre o pivô Alex Len e o ala Cam Reddish. A decisão, no entanto, pode acontecer até o dia 13 de abril, prazo final para mudanças de two-way para acordo normal.

Aos 35 anos, o jogador iniciou sua carreira na NBA em 2011/12, no Phoenix Suns. Na atual temporada, ele fez apenas três jogos desde que voltou ao Lakers. Assim como Haslem fazia no Miami Heat, Morris é uma presença veterana que o vestiário gosta.

