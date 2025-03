Valor de troca por Devin Booker no Suns é conhecido

O Phoenix Suns já deixou claro que não quer envolver Devin Booker em troca. No entanto, de acordo com Duane Rankin, do jornal The Arizona Republic, o valor pelo craque ao redor da liga já está estabelecido para uma possível negociação.

“Informações internas dizem que o Suns poderia ganhar quatro escolhas de primeira rodada e uma estrela jovem, em seu terceiro ou quarto ano, caso decida trocar Booker”.

Booker iniciou a carreira no Suns em 2015. Em 2021, chegou às finais da NBA, mas foi derrotado pelo Milwaukee Bucks. Desde que Phoenix adquiriu Kevin Durant e Bradley Beal, o ala-armador ganhou ainda mais destaque com um elenco estrelado ao seu redor.

Contudo, o projeto do Suns não deu certo. Em quadra, o resultado não foi o esperado, e a equipe foi eliminada nos últimos playoffs. Além disso, na atual campanha sequer está na zona de classificação para a pós-temporada. Na trade deadline, a diretoria tentou trocar tanto Beal quanto Durant. O objetivo era abrir espaço salarial para adquirir Jimmy Butler. Não funcionou, e Butler foi para o Golden State Warriors.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Suns vai tentar trocar os dois jogadores de novo na offseason. Embora Durant seja desejado por vários times ao redor da liga, trocar Beal é difícil, já que o jogador pode negar seu novo destino.

Dessa forma, o futuro do Suns após a troca desses jogadores seria ao redor de Devin Booker. Isto é, se ele também não for para outro time. Afinal, com notícias mais recentes que especulam sobre o valor do craque, pode ser que Phoenix abrace a reconstrução sem qualquer uma de suas três estrelas.

Na atual temporada, o ala-armador tem médias de 26 pontos, 4.1 rebotes e 6.8 assistências por jogo. Mas, mesmo com grandes campanhas dele e de Kevin Durant, o time não consegue ser competitivo.

O jornalista ainda revelou que o Suns teria estabelecido um preço por Durant. O objetivo é recuperar parte do investimento feito por ele há três anos na troca com o Brooklyn Nets. Na época, o time de Arizona enviou quatro escolhas de primeira rodada, além de Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder.

“O retorno mais ideal em uma troca por Durant seria recuperar três escolhas de primeira rodada. Além disso, a franquia espera um jovem jogador como parte de um acordo entre várias equipes, com o objetivo de ficar abaixo do segundo nível do teto salarial”.

