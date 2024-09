Após lesão de Mitchell Robinson, Knicks mira pivô do Pistons

A lesão de Mitchell Robinson fez o New York Knicks voltar as atenções para um pivô do Detroit Pistons. O titular da posição passou por uma cirurgia no pé e deve desfalcar o time durante os primeiros meses de 2024/25. Desse modo, de acordo com James L. Edwards, do site The Athletic, a franquia monitora Isaiah Stewart, que estaria disponível para troca na equipe de Michigan.

“De acordo com fontes da liga, Nova York passou boa parte dos últimos meses vasculhando o mercado para resolver a falta de profundidade na posição,” iniciou Edwards. “O time mostrou interesse em uma troca por Isaiah Stewart, do Pistons, entre outros nomes”, acrescentou.

Décima sexta escolha de 2020, Stewart chegou como parte da reconstrução do Pistons na NBA. Natural de Nova York, o jovem pivô teve médias de 9.3 pontos e 7.6 rebotes em suas quatro primeiras temporadas. Entretanto, durante 2023/24, ele sofreu com lesões e participou de somente 46 partidas.

Como o Pistons segue em reconstrução, a equipe não descarta trocar o pivô. Além disso, o Knicks poderia usar o assistente Mark Bryant para convencer o jogador. O novo membro da comissão da equipe, afinal, supervisionou o desenvolvimento de Stewart em Detroit.

Lesão de Robinson

A busca do Knicks pelo pivô do Pistons se dá pela lesão do titular Mitchell Robinson. De acordo com Yaron Weitzman, da ESPN, o jogador passou por uma cirurgia no pé em maio. No entanto, ele não terá tempo suficiente para estar em quadra tão cedo e deve perder as primeiras semanas da temporada 2024/25.

O Knicks acredita que Robinson estará pronto para jogar entre o fim de dezembro e o início de janeiro. Então, é muito provável que a equipe tente alguma negociação nas próximas semanas. Isso porque o time não possui outro pivô de fato, exceto por Jericho Sims. Precious Achiuwa atua na posição, embora seja um ala-pivô baixo (2,03 metros). Mas outra possibilidade é utilizar Julius Randle por mais minutos na função.

Outras opções de troca

Além de Stewart, outros nomes são associados ao Knicks na busca por um substituto de Robinson. Um deles seria o pivô Walker Kessler, do Utah Jazz. Apesar de o jogador ser um dos líderes em tocos e ótimo nos rebotes, ele perdeu espaço no esquema do técnico Will Hardy. Então, é possível que o time de Nova York volte a conversar com a direção do Jazz.

Por outro lado, o time ainda poderia retomar a negociação por Clint Capela, do Atlanta Hawks. Knicks e Hawks conversaram sobre troca recentemente, mas não foi para a frente. Portanto, sem a presença de Robinson até janeiro, existe a chance de Capela chegar.

Mas ainda assim, o Knicks reluta em mover algumas de suas peças. Isso porque não sobraram muitos jogadores “trocáveis”. No momento, apenas os reservas poderiam deixar a equipe em alguma negociação. Apesar de o nome de Julius Randle aparecer em rumores, Nova York quer manter o atleta.

No momento, os jogadores que poderiam sair do Knicks em troca seriam Miles McBride e Keita Bates-Diop. Juntos, eles vão receber US$7.4 milhões. No entanto, apenas com o salário de McBride (US$4.7 milhões) seria suficiente para negociar por Kessler. A questão é que a direção do Jazz vai querer escolhas de Draft. Mas ainda tem outro detalhe: as picks.

Como o Knicks não pode trocar a de 2026, pois já negociou a de 2027 (não pode trocar escolha de primeira rodada em dois anos consecutivos), só sobra a de 2030. Então, seria algo que a direção do Jazz teria de aceitar para seguirem em frente.

