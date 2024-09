“Celtics não pode ter medo do Knicks”, alerta Brian Scalabrine

Afinal, quem é a maior ameaça ao Boston Celtics pelo título do Leste? A pergunta soava não ter uma resposta viável antes da offseason, mas, desde então, muita coisa mudou. Os times da conferência, em geral, se reforçaram muito bem. O Philadelphia 76ers, por exemplo, agora tem um trio de astros com um elenco renovado. Brian Scalabrine, no entanto, aposta que o New York Knicks desponta como principal rival do Celtics.

“Nova Iorque adicionou Mikal Bridges sem ceder tanta coisa. Já tinham índices incríveis na defesa, aliás, desde a chegada de OG Anunoby. Portanto, você precisa estar pronto para encará-los. Boston não pode ter medo deles porque você nunca vai ouvir ninguém nessa liga dizer que teme alguém. Mas precisam estar de olho, pois são um candidato real”, indicou o ex-jogador e hoje comentarista oficial da franquia.

Para muitas pessoas, o Celtics só vai ser realmente testado na temporada que está por vir. A equipe registrou o melhor recorde da liga – com sobras – na campanha regular. Em seguida, teve uma trajetória tida como fácil nos playoffs e venceu 16 de 19 jogos disputados no mata-mata. Scalabrine não minimiza a jornada do atual campeão, mas também espera que um caminho mais duro para o bicampeonato.

“Às vezes, um time simplesmente está vários passos à frente de todos. Boston tinha seis jogadores que podem arremessar, defender e passar a bola. Isso faz, certamente, muita diferença. Os oponentes vão melhorar, mas foi uma ótima temporada. Os playoffs foram tão tranquilos porque não tiveram problemas. E, por isso, não tenham dúvidas de que a defesa do título vai ser mais complicado”, alertou o veterano.

Outro patamar

Jaylen Brown foi o protagonista do título do Celtics na reta final. O ala foi considerado o melhor jogador da equipe nos playoffs e, como resultado, acabou eleito MVP das finais. A premiação coroou o desempenho do astro em um momento importante, pois parecia sentir-se pouco valorizado na NBA. Para Scalabrine, acima de tudo, foi o atestado de “subida de patamar” do atleta.

“Acho que o jogo de Jaylen alcançou o próximo nível nos playoffs. Viram como ele criou arremessos para os companheiros, por exemplo? Teve algumas atuações de sete, oito assistências. Quando ele e Jayson Tatum somam sete assistências, você até tem uma chance de ganhar. Mas, se ambos combinarem para 17 assistências em uma partida, pode apostar que Boston não vai perder”, garantiu o ex-jogador.

É claro que as atuações de Brown foram as que mais chamaram a atenção nos playoffs. Mas, na visão do analista, é o seu jogo voluntarioso combinado com Tatum que servem como “termômetro” do Celtics. “Eu acho que a defesa de Jaylen também atingiu outro patamar nos playoffs. No entanto, ambos passando a bola com essa qualidade levam essa equipe a um nível diferente”, avaliou.

Diferencial

Não há dúvidas de que Tatum e Brown são as referências do Celtics hoje. No entanto, para Brian Scalabrine, a vitória do Celtics sobre o Knicks ou qualquer adversário nos playoffs passa por um outro jogador. Kristaps Porzingis provou-se uma estratégica adição da franquia durante a offseason passada. Ele aposta que, enquanto o pivô letão estiver em quadra, Boston ainda vai ser o favorito contra qualquer um no Leste.

“Kristaps foi excelente para esse time a temporada inteira. Espaçava a quadra e criava espaço para todos, enquanto atacava qualquer mismatch que surgisse. Por isso, com esse cara, a questão sempre vai ser a saúde. Se ele estiver saudável, Boston é muito perigoso. Boa sorte para os oponentes, pois é simples assim”, concluiu o campeão da NBA com o Celtics em 2008.

