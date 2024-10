Trae Young e outros seis jogadores podem sair em troca na NBA

A pré-temporada da NBA começa nesta semana, enquanto alguns jogadores, incluindo Trae Young, podem sair em troca. De acordo com o site Clutch Points, outros seis atletas estariam em condições similares. Nada muito diferente do que aconteceu em toda offseason, entretanto. São nomes que passaram boa parte do tempo nos rumores, mas seguem em suas equipes. Ao menos, por enquanto.

Então, vamos utilizar as ideias do site para entendermos como as trocas poderiam acontecer.

E já que citamos Trae Young, é fato que o Atlanta Hawks pode envolver o astro em troca na próxima temporada da NBA. Até então intocável, o armador vem em situação um tanto estranha. Isso porque o Hawks negociou Dejounte Murray com o New Orleans Pelicans, um diretor da equipe falou que o time pode passar por uma grande reformulação.

Ninguém sabe, no entanto, como o atual elenco do Hawks vai lidar com o início da temporada. Se tudo funcionar bem, fica difícil imaginar que Young saia em qualquer tipo de troca. Mas se até fevereiro o time estiver abaixo da zona de play-in, é provável que mudanças aconteçam.

O site indicou que Trae Young poderia sair em troca para três times da NBA: Orlando Magic, Brooklyn Nets e Utah Jazz.

Mas existe um problema no meio disso tudo: o Hawks não possui a própria escolha de Draft de 2025. Ou seja, para pensar em tank, é necessário recuperar a pick. Mais ou menos como o Brooklyn Nets fez em 2023/24. Para isso acontecer, seria importante a entrada de uma terceira equipe.

Primeiro, entender quem poderia reforçar o San Antonio Spurs, atual dono da escolha de Atlanta, via a terceira equipe. Por exemplo, o Magic até participaria de uma negociação se estivesse ainda em reformulação, o que não é o caso.

Então, para que Trae Young realmente saia em troca, é importante que o terceiro time esteja passando por um momento ruim na NBA. Em termos de briga por conquistas, claro.

Neste caso, o próprio Brooklyn Nets passa a ser um alvo, pois reconquistou sua escolha de Draft. Assim, Atlanta poderia ir para a sua própria reformulação utilizando a pick que retornou para Brooklyn. Até porque, mesmo com Trae Young chegando no Nets agora, o time não teria condições de brigar por playoffs. Isso porque, para receber Young, teria de enviar várias peças, o que enfraqueceria o grupo.

Por fim, o Jazz não tem a própria escolha. Ela está com o Oklahoma City Thunder, mas com proteção top 10. Neste caso, seria um pouco diferente, pois Utah não pode negociar algo que não possui no momento. Tem de 2026, mas o Draft de 2025 é o que importa mais.

Portanto, o mais indicado mesmo seria o Nets.

Brandon Ingram

Em situação difícil no New Orleans Pelicans, Brandon Ingram pode (deve) sair em troca até a próxima temporada da NBA. De acordo com o Clutch Points, Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Brooklyn Nets aparecem como favoritos.

A questão é: Heat, apenas se Jimmy Butler fizer tudo errado em 2024/25, o que não parece ser o caso. Nets, claro, é um candidato por ter escolhas de Draft, mas o time abriria mão da escolha de 2025 por Ingram? Por fim, o Cavs até poderia funcionar em caso de troca envolvendo Jarrett Allen.

É uma posição que o Pelicans precisa (pivô), tem interesse no jogador há muito tempo e faria muito sentido. De imediato.

Deandre Ayton

Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans e Golden State Warriors seriam os principais candidatos em troca na NBA. O pivô do Portland Trail Blazers mostrou grande melhora ao longo da última temporada, mas será suficiente para o resto da liga “comprar” seus números?

De qualquer forma, Hornets não faz muito sentido por conta da presença de Mark Williams. A não ser que seja uma troca por ele, mas quase improvável hoje. Depois, Pelicans e Warriors poderiam ter interesse. Afinal, os dois times precisam de um pivô.

Assim como Ingram, tem alguém com tanta empolgação por Ayton? Pelo menos, por enquanto, não.

Mas poderia funcionar em qualquer um dos times. Recentemente, citamos o pivô como eventual reforço em ideia de troca. Os torcedores do Pelicans, entretanto, não gostaram muito da ideia. E dá para culpar alguém por isso?

Zach LaVine

O bom e velho rumor sobre Zach LaVine no Los Angeles Lakers nunca acaba. Então, o site entrou “na onda” e citou o cestinha do Chicago Bulls como um eventual reforço do Lakers.

Outras opções seriam San Antonio Spurs e Detroit Pistons, em reformulação de seus elencos, mas em patamares bem diferentes.

No Spurs, certamente não seria o ideal. Isso porque a equipe já tem uma ideia para 2024/25 com Chris Paul, Devin Vassell, Harrison Barnes, Jeremy Sochan e Victor Wembanyama. Então, não.

Já o Pistons poderia funcionar, pois o time precisa de alguém que pontue além de Cade Cunnigham. Tobias Harris chegou, assim como o calouro Ron Holland. Ainda não é suficiente. Então, com o pacote certo, LaVine poderia chegar em Detroit. Teria de envolver caras como Isaiah Stewart e Jaden Ivey, além do expirante de Tim Hardaway Jr.

Caro, né?

Kyle Kuzma

Aqui, as opções seriam Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers. A única equipe que, eventualmente, funcionaria, seria o Cavs pela ausência de alguém melhor que Isaac Okoro.

No mais, Kuzma não faz sentido para nenhum dos três.

Cam Johnson

Los Angeles Lakers, Orlando Magic e Sacramento Kings aparecem como ideias de troca na NBA. Mas, sinceramente, o que os times dariam para um jogador que, no máximo, seria terceiro cestinha em um dia bom. Então, Johnson precisa fazer uma grande temporada em 2024/25 para poder receber algum tipo de interesse.

Jerami Grant

Por fim, Jerami Grant. Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs e Atlanta Hawks estão aqui. Hawks? Em vias de entrar em reconstrução, faz zero sentido.

Já Lakers e Spurs, pelo que fazem hoje, poderia ser. Mas qual é o valor de pedida do Portland Trail Blazers?

Enquanto o time californiano ofereceria algo como Rui Hachimura e Gabe Vincent (ou Max Christie e mais um ou outro contrato baixo), é importante ressaltar que Grant vem sendo alérgico a rebotes. Sério. Apenas 3.5 na última temporada.

No Spurs, até pode ser, mas por Keldon Johnson e Tre Jones, ou algo assim. São jovens e é o que o Blazers quer hoje. Desde que a escolha do Hawks não esteja na negociação, claro.

