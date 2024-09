Confira times há mais tempo sem título da NBA

Você sabe quais times estão há mais tempo sem um título da NBA? A conquista é o grande objetivo das 30 franquias na liga. No entanto, 12 equipes sequer conseguiram o triunfo em sua história. Muitas outras, enquanto isso, enfrentam secas que duram décadas e insistem em reconstruções nos elencos em busca de uma mudança na maré.

Diante disso, confira os dez times há mais tempo sem título da NBA. A lista conta com campeões e outros times que ainda não conseguiram levantar o Larry O’Brien.

Washington Wizards (46 anos)

O Washington Wizards conquistou seu único título em 1978. Na época, ainda como Washington Bullets. No ano seguinte, o time chegou às finais, mas perdeu e, desde então, perdeu relavância entre as franquias e não conseguiu jamais repetir o sucesso.

No início dos anos 2000, o time contou com Michael Jordan. O camisa 23, porém, estava em fim de carreira e não contribuiu para uma mudança. Nos anos recentes, por outro lado, o núcleo com Bradley Beal e John Wall promoveu a franquia à candidata ao título, mas jamais chegou à decisão.

Hoje, o Wizards está em reconstrução e aposta em jovens jogadores, desde a troca de Beal para o Phoenix Suns. Os principais nomes são Kyle Kuzma e Jordan Poole.

Portland Trail Blazers (47 anos)

Um ano antes do Wizards, o Portland Trail Blazers conquistou seu primeiro e último título em 1977. Liderada pela lenda Bill Walton, o time de Oregon derrotou o Philadelphia 76ers de Julius Erving e se consagrou campeão. Nos anos seguintes, contudo, não conseguiu manter o nível e voltou às finais em 1990 e 1992, perdendo para Detroit Pistons e Chicago Bulls, respectivamente.

Recentemente, o time voltou a viver bons momentos com o astro Damian Lillard, com seguidas aparições na pós-temporada e uma final de conferência. No entanto, a falta de sucesso forçou um pedido de troca por parte do jogador, que partiu para o Milwaukee Bucks. Atualmente, a equipe está em reconstrução.

Indiana Pacers (48 anos)

Diferente dos dois primeiros, o Indiana Pacers jamais conseguiu um título da NBA. A equipe surgiu em 1976 e esteve mais próxima em 2000, quando enfrentou o Los Angeles Lakers nas finais, mas perdeu para a dupla Shaquille O’Neal e Kobe Bryant. Ainda assim, o time é um dos mais competitivos do período recente da liga.

Na atualidade, a franquia é liderada pelo armador Tyrese Haliburton e chegou às finais do Leste em 2024, as caíram para o Boston Celtics. Com um núcleo jovem, a expectativa é de bons resultados nos próximos anos.

Brooklyn Nets (48 anos)

Como o Pacers, o Brooklyn Nets surgiu em 1976 e nunca foi campeão da NBA. Os melhores anos foram em 2002 e 2003, quando o time chegou às finais e perdeu em ambas as oportunidades.

Em busca da conquista, a equipe se movimenta regularmente por grandes contratações. Na década passada, por exemplo, trocou por Paul Pierce e Ray Allen. Mais recentemente, se reforçou com Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden. Porém, não mudou o panorama. Agora, está em reconstrução e aposta em jovens talentos.

Utah Jazz (50 anos)

O Utah Jazz está há cinco décadas na NBA e jamais terminou campeão. A equipe, aliás, viveu momentos de sucesso nos anos 90, com a dupla John Stockton e Karl Malone, mas parou no Chicago Bulls de Michael Jordan nas finais de 1997 e 1998.

Desde então, o time se mantém competitivo e costuma figurar nos playoffs. Nos últimos anos, por exemplo, teve a boa dupla com Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Após a saída de ambos, tem sua reconstrução liderada por Lauri Markkanen.

New York Knicks (51 anos)

O New York Knicks é uma das grandes marcadas de toda a NBA. A equipe, no entanto, venceu seus únicos títulos em 1970 e 1973. Desde então, são 51 anos com várias grandes jogadores, mas que jamais conseguiram repetir o sucesso de Willis Reed e Walt Frazier.

No período de seca, as campanhas de destaque aconteceram nas finais de 1994 e 1999, com derrotas para Houston Rockets e San Antonio Spurs, respectivamente.

Atualmente, o time é um das forças do Leste, com o craque Jalen Brunson, e se reforçou com Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns para 2024/25.

Los Angeles Clippers (54 anos)

O Los Angeles Clippers é a segunda equipe mais antiga que jamais conquistou um título da NBA. A equipe, aliás, jamais alcançou às finais. O mais perto aconteceu em 2021, quando chegaram à decisão do Oeste e foram eliminados pelo Phoenix Suns. Na ocasião, o time foi liderado pela dupla Kawhi Leonard e Paul George.

Na última offseason, porém, George deixou o time rumo ao 76ers e mudou o panorama de força do Oeste para o Clippers. O principal jogador segue sendo Leonard, que conta com o ex-MVP James Harden.

Phoenix Suns (56 anos)

Na frente do Clippers, o Phoenix Suns é o time mais velho sem um título da NBA. A equipe do Arizona chegou às finais em três oportunidades, em 1976, 1993 e 2001. Além disso, nos 56 anos de seca, reuniu grandes nomes, como Charles Barkley, Steve Nash, Chris Paul, Kevin Durant e Devin Booker.

Os dois últimos, aliás, são os dois grandes jogadores da equipe atualmente. Além deles, há também o ala-armador Bradley Beal. Apesar do elenco estrelado, a franquia enfrenta dificuldades de se manter saudável e consistente durante os playoffs.

Atlanta Hawks (66 anos)

O Atlanta Hawks venceu seu único título em 1958 quando ainda estavam em St. Louis, com o craque Bob Pettit. Desde então, a franquia tem enfrentado décadas de insucesso, com algumas aparições nas finais de conferência, como em 2015 e mais recentemente em 2021, quando foram derrotados pelo Milwaukee Bucks.

A equipe passou por diversas trocas de jogadores importantes, e hoje aposta no armador Trae Young para reverter a situação e tirar a seca de um dos times há mais tempo sem título da NBA.

Sacramento Kings (73 anos)

Por fim, o Sacramento Kings lidera entre os times há mais tempo sem um título da NBA. A equipe, então como Rochester Royals, conquistou seu único campeonato em 1951. Desde então, passou por diversas cidades e mudanças de nome até se estabelecer em Sacramento.

O período mais próximo de sucesso recente foi em 2002, quando o time chegou às finais da Conferência Oeste, mas perdeu para o Lakers.

Depois disso, enfrentou uma das maiores secas da história dos playoffs, entre 2006 e 2022 e só retornou em 2023, com um time liderado por De’Aaron Fox e Domantas Sabonis, mas foram eliminados na primeira rodada. Apesar da longa seca, o time atual é promissor e pode estar em ascensão.

