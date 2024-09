Trae Young: “Seria o melhor jogador da história se tivesse uns dois metros de altura”

Trae Young não é o melhor jogador da história da NBA. Aliás, ele não é nem o melhor da atualidade. Mas qual é o motivo disso? A resposta natural seria argumentar que não tem a mesma qualidade técnica de outros craques. É a explicação óbvia, a princípio. O astro, no entanto, tem uma outra justificativa. Trata-se de uma questão física e genética, pois não nasceu com a mesma estatura e corpo de vários rivais.

“Eu costumava odiar quando via jogadores altos porque alguns deles são ‘grandalhões’ e só, sabe? Eles podem finalizar jogadas, coisas assim por causa da condição física, sabe? Por isso, eu sinto que seria o melhor jogador da história do basquete se tivesse uns dois metros de altura. Isso por causa da minha mentalidade e da inteligência do meu jogo”, afirmou o armador do Atlanta Hawks.

Young, na verdade, é um dos atletas mais criticados da liga. A necessidade de ter a bola nas mãos e indisposição defensiva, por exemplo, são motivos de constantes críticas por fãs e analistas. É comum que seja mais lembrado, aliás, pelos pontos fracos do que os motivos que o fazem um astro. Mas ele crê que várias dessas fraquezas são derivadas das limitações físico-atléticas.

“Sinto que posso entregar muitas qualidades em uma quadra de basquete. No entanto, existem várias deficiências simplesmente porque só tenho 1,88m de altura. Eu sou um ‘baixinho’ jogando um esporte de gigantes, então não é tão simples. Vocês entendem? Mas o importante é que faço as coisas darem certo”, cravou o veterano, exaltando a própria capacidade.

Técnica e coração

As limitações físicas de Trae Young para ser o melhor jogador da NBA, por exemplo, são evidentes. Ele não é um dos armadores mais altos da liga e, além disso, esteve entre os cinco atletas mais leves da última temporada. No entanto, isso não o impediu de ser um três vezes all-star e já ter levado o Hawks às finais do Leste. Existem vários fatores que pesam para que um jogador supere a falta de atributos físico-atléticos?

“Cada jogador é um caso diferente, certamente. Tudo tem o seu lugar: técnica, coração, físico, vontade. Mas acho que é uma porcentagem diferente de importância para cada atleta. É preciso ter técnica e habilidade para jogar nessa liga, mas a vontade possui enorme importância. Você vê o coração de um jogador quando o enfrenta dentro de quadra”, garantiu a referência de Atlanta.

A NBA é um desafio, em particular, quando falamos de atletas de armação. A posição, afinal, tem uma quantidade incomum de talentos de qualidade. “Há muitos armadores de qualidade na liga hoje. E, mais do que isso, cada um traz algo diferente. Você precisa marcar um jogador diferente a cada noite e, como resultado, todos são desafios específicos”, completou.

Dias ruins

Nenhum jogador é perfeito o tempo inteiro na NBA. Afinal, qualquer deslize pode ter um potencial devastador contra um nível de competição tão alto. Young, por isso, tem um cuidado enorme com o desenvolvimento de sua técnica. Tanto que, em uma noite ruim, é difícil dizer que a marcação foi quem o limitou. Ele acredita que as suas más atuações estão ligadas, sobretudo, a razões meramente pessoais.

“Ninguém vai parar alguém como Kevin Durant, por exemplo. Há excelentes defensores nessa liga, mas, quando atletas como Kevin ou eu estamos em uma noite ruim, é uma questão de fadiga ou algo pessoal. Na maioria das vezes, a defesa tem muito menos a ver com essas atuações do que as pessoas imaginam”, explicou o craque de 25 anos.

