Anthony Edwards alerta NBA: “Imagine quando tiver 26 anos”

Aos 23 anos, Anthony Edwards é um dos nomes mais confiantes de toda a NBA. Em pouco tempo de carreira, por exemplo, o craque do Minnesota Timberwolves já acumulou provocações a grandes astros, como Kevin Durant, enquanto afirmou ser o número 1 dos EUA durante as Olimpíadas. Além disso, ele já minimizou o talento dos jogadores da liga durante as décadas de 1980 e 1990.

Assim, é sempre esperado que ele polemize com suas declarações. Na mais recente, Anthony Edwards alertou a NBA sobre o seu auge como jogador aos 26 anos. Segundo ele, a liga deve se preparar para o seu nível no futuro, uma vez que ele ainda não chegou perto do seu talento máximo.

“Quando você está no auge, você tem tipo 26 anos. As coisas que estou fazendo, estou fazendo isso aos 22. Imagine quando eu tiver 25 ou 26, quando tudo estiver perfeito? Tudo aperfeiçoado. Então, se preparem,” alertou Edwards.

As expectativas ao futuro do jogador, claro, são altas. Na última temporada, aos 22 anos, o astro do Timberwolves registrou médias de 25.9 pontos, 5.4 rebotes e 5.1 assistências. Além disso, liderou Minnesota às finais da Conferência Oeste, com uma campanha explosiva durante os playoffs. Por fim, foi um dos nomes do elenco do Team USA que conquistou a medalha de ouro em Paris.

Portanto, é inegável que Edwards deve atingir um nível absurdo em seu auge. Não à toa, o Timberwolves é cotado como um dos favoritos ao título da NBA na temporada 2024/25. Fora isso, ele é também uma das apostas para o prêmio de MVP, enquanto o Jumper Brasil o elegeu o melhor ala-armador da liga.

O que melhorar?

Com tanto progresso em pouco tempo de carreira, é possível perguntas: o que está por vir na carreira de Edwards? Em que aspectos pode crescer ainda mais? O presidente de operações da franquia, Tim Connelly, tem a resposta.

“Anthony tem a habilidade natural de liderança, então a sua evolução passa por seguir se portando como um líder. Não pode ser assim só nos instantes mais importantes de partidas, mas algo natural do seu dia a dia. Além disso, ele acabou de concluir o seu primeiro ano de sucesso nos playoffs. Teve as suas primeiras experiências com a seleção. Por isso, eu acho que só está começando a entender como são os jogos de verdade. Está em crescimento não só físico e técnico, mas psicológico também”, ressaltou o experiente dirigente.

