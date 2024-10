Anthony Edwards se impressiona com calouro do Timberwolves

O calouro Rob Dillingham impressionou Anthony Edwards em sua estreia pelo Minnesota Timberwolves. Pela pré-temporada da NBA, o jovem de 19 marcou 21 pontos e acertou nove de dez arremessos. Desse modo, foi um dos destaques na vitória contra o Los Angeles Lakers. No fim do jogo, o craque do time destacou o desempenho do novato.

“Eu amo o Rob. Ele me lembra um pouco de mim quando eu era novato. Só está feliz, sabe? Ele é como um irmãozinho para mim. É um cara super divertido de estar por perto”, destacou Edwards.

Dillingham foi a oitava escolha do último Draft da NBA. O Wolves, aliás, precisou fazer uma troca com o San Antonio Spurs para consegui-lo. Na época, o presidente Tim Conelly afirmou que o armador impressionou toda comissão “desde a primeira vez que o vimos”. Na negociação, o time enviou uma escolha de primeira rodada de 2032.

O investimento, inclusive, tem um motivo. Na última temporada, afinal, o Wolves foi somente a 15ª equipe com mais arremessos de três pontos. O ponto fraco pesou principalmente nas finais da Conferência Oeste contra o Dallas Mavericks. Sem um grande arremessador, Minnesota viu o adversário avançou para a grande decisão da NBA.

Dillingham, por outro lado, chamou a atenção na Universidade de Kentucky por seu potencial como arremessador. Caso fosse uma ano mais novo, aliás, o calouro poderia até ter sido o diferencial do Timberwolves na temporada passada, segundo Anthony Edwards.

“Com certeza, poderíamos ter usado ele no ano passado. Ele entra e, cara, ele só sabe fazer uma coisa: arremessar a bola, colocar ela na cesta. Mas ele é feroz. Então, não podemos falar muito para ele. Ele tem confiança e isso é o que eu mais amo nele”, afirmou.

Com 1,91 metros e 79 quilos, o ágil armador mostrou potencial também como condutor do time. Por Kentucky, afinal, ele conseguiu médias de 6.6 assistências por 40 minutos. Desse modo, a expectativa é de que ele possa ter papel importante na segunda unidade do treinador Chris Finch.

Para evitar a pressão, ainda assim, o Wolves reforçou o backourt reserva. O ala-armador Donte DiVincenzo, ex-New York Knicks, deve acompanhar o armador de 19 anos durante o descanso dos titulares. Se a adaptação de ambos for rápida, a expectativa é de que Minnesota tenha dois grandes substitutos para a temporada 2024/25.

