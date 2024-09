Astro, Anthony Edwards é o melhor entre alas-armadores da NBA

Definitivamente, o astro Anthony Edwards está no topo de sua posição na NBA. Hoje, a lista é dos melhores alas-armadores para a temporada 2024/25. Então, para formarmos o ranking, convidamos alguns jornalistas que votaram nos 20 principais jogadores por posição. Hoje, é daqueles atletas que, geralmente, estão mais próximos ao garrafão.

Mas para chegarmos aos atletas, cada um enviou uma lista particular. Enquanto isso, para não termos jogadores em posições diferentes, determinamos que eles seriam específicos de cada uma. Por exemplo, Kevin Durant e Kawhi Leonard, que são alas de origem, entraram na de alas-pivôs.

Claro que a NBA está cada vez mais sem posições definidas, mas a ideia aqui é trazer para o mais próximo do tradicional. Então, no fim de tudo, vamos listar os 25 melhores para a próxima temporada no geral.

Vale ressaltar que tudo é baseado nos depht charts dos principais sites que trabalham com NBA. A ESPN, por exemplo, indica Kawhi Leonard como ala-pivô. O que é isso, afinal? É de acordo com as posições que os times jogam. É óbvio que existem controvérsias, mas listas não são feitas para serem unanimidade, certo? Cada um tem um entendimento.

Assim como em outras posições, os alas-armadores podem ser alas ou armadores, também. Ou seja, para que o astro Anthony Edwards tomasse o primeiro posto na NBA, foi necessário entender como ele vai jogar na próxima temporada. E tudo o que ele fez, especialmente nos últimos dois anos, o coloca no topo. Nas Olimpíadas, por exemplo, ele foi um dos destaques dos EUA, após brilhar pelo Minnesota Timberwolves.

Além de Anthony Edwards, o astro Donovan Mitchell está entre os melhores da NBA. Apesar de ele não atuar nas Olimpíadas, Mitchell desmentiu rumores e estendeu seu contrato.

20. Kentavious Caldwell-Pope (Orlando Magic) 19

Após ser campeão por Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, Kentavious Caldwell-Pope está de casa nova. Tão especial na defesa quanto no arremesso de três, o ala-armador, de 31 anos, chega no Orlando Magic repleto de atletas jovens. Então, será uma espécie de mentoria para o time dar o próximo passo. Fez 10.1 pontos, roubou 1.3 bola por jogo e acertou 40.6% do perímetro.

19. Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks) 20

Apesar de pouco atuar como titular na carreira, a previsão é que em 2024/25 ele estará no quinteto inicial do Atlanta Hawks. No entanto, a preocupação do sérvio é se ele fica na equipe até o fim da temporada. Isso porque um dos diretores do Hawks falou que pretende fazer várias trocas no elenco. Enquanto isso, ele produziu 16.9 pontos, 3.4 rebotes, 3.1 assistências e converteu 37.4% de três.

18. ⁠Cam Thomas (Brooklyn Nets) 24

Cestinha, Cam Thomas provou que é. No entanto, não é bom defensor e pouco se preocupa em passar a bola. Afinal, foram 18 arremessos por partida na última temporada e apenas 2.9 assistências. Fez 22.5 pontos e acertou 36.4% de três.

17. ⁠Malik Monk (Sacramento Kings) 32

Segundo melhor reserva da última temporada, Monk é um dos principais jogadores do Sacramento Kings. Fez 15.4 pontos, 5.1 assistências e converteu 35% de três em cerca de 26 minutos por noite.

16. ⁠Anfernee Simons (Portland Trail Blazers) 37

O ala-armador Anfernee Simons ainda é jovem (25 anos) e já possui experiência o suficiente para ser um dos principais nomes do Portland Trail Blazers. Após produzir 22.6 pontos e 5.5 assistências na última temporada, além de 38.5% do perímetro, Simons ainda tem mais dois anos de contrato. No entanto, ele vem sofrendo com lesões e isso pode fazer com que a equipe o negocie.

15. ⁠Marcus Smart (Memphis Grizzlies) 43⁠

De fato, ele é um armador que pode atuar como ala-armador. Já o fez nos tempos de Boston Celtics. Então, ao lado de Ja Morant e Desmond Bane, Marcus Smart tem a chance de “fazer barulho” na próxima temporada. Aos 30 anos, Smart vem de uma campanha com lesões (atuou em apenas 20 partidas), mas é um dos melhores defensores da NBA, caso esteja saudável. Fez 14.5 pontos, 4.3 assistências e 2.1 roubo de bola, enquanto acertou somente 31.3% do perímetro.

14. Austin Reaves (Los Angeles Lakers) 44⁠

Talvez, os votantes não tenham levado tanto a sério quando o técnico JJ Redick disse que o Lakers terá muito de Austin Reaves. Mas mesmo assim, ele vem provando ser um jogador muito acima da média. Produziu 15.9 pontos, 5.5 assistências, 4.3 rebotes, enquanto converteu 37.7% de três.

13. Alex Caruso (Oklahoma City Thunder) 50

De time novo, Alex Caruso deve ter funções similares que teve no Chicago Bulls e Los Angeles Lakers. Ou seja, defesa. Caruso já foi eleito duas vezes para os times ideais defensivos da NBA, justamente nas últimas duas temporadas. Ficou com 10.1 pontos, 3.8 rebotes, 3.5 assistências, 1.7 roubo de bola, mas ainda acertou 40.8% do perímetro.

12. ⁠Coby White (Chicago Bulls) 51

Falando em Bulls, Coby White mostrou que pode ser um cestinha na equipe. Embora o time tenha muitas opções para o perímetro, White deve ter vaga no quinteto titular. Fez 19.1 pontos, 5.1 assistências, 4.5 rebotes e acertou 37.6% de três.

11. ⁠CJ McCollum (New Orleans Pelicans) 52

O fato de Dejounte Murray chegar no New Orleans Pelicans pode fazer com que CJ McCollum não termine a temporada por lá. Se Murray será o armador, então McCollum deve voltar a atuar em sua posição original, de ala-armador. No entanto, o Pelicans tem um técnico que gosta muito de defesa, algo que o atleta não conhece. Então, como New Orleans não tem exatamente um pivô titular de elite, a aposta é que o veterano vai sair em troca por um jogador de garrafão. Ficou com 20.0 pontos, 4.6 assistências, 4.3 rebotes e acertou 42.9% de três.

10. ⁠Devin Vassell (San Antonio Spurs) 56

Talvez, o ideal é que Vassell estivesse um pouco acima. Ele vem melhorando (muito) a cada temporada, então a ideia de só agora entrar no top 10 é um tanto estranha. Fez 19.5 pontos, 4.1 assistências, 3.8 rebotes e acertou 37.2% do perímetro.

9. ⁠Tyler Herro (Miami Heat) 80

Muita gente não gosta, mas Tyler Herro é “queridinho” no Miami Heat. Por enquanto, ninguém por lá fala sobre negociar o atleta. Na última temporada, Herro produziu 20.8 pontos, 5.3 rebotes, 4.5 assistências e conectou 39.6% de três.

8. Brandon Miller (Charlotte Hornets) 81⁠

Sua primeira temporada na NBA foi muito, mas muito boa. O problema é que seu concorrente ao prêmio era Victor Wembanyama. E ainda tinha Chet Holmgren. Mas mesmo assim, Miller ficou com 17.3 pontos, 4.3 rebotes e acertou 37.3% de longa distância.

7. ⁠Jalen Green (Houston Rockets) 83

Jalen Green estabeleceu a meta de ir ao All-Star Game em 2024/25. Vai depender um tanto do Houston Rockets, mas é um jovem em crescimento claro de produção. Ficou com 19.6 pontos, 5.2 rebotes, 3.5 assistências, enquanto fez 33.2% das tentativas de três.

6. Bradley Beal (Phoenix Suns) 101⁠

Beal deu a impressão de não ter ido bem em sua primeira temporada com o Suns, mas ainda teve números decentes. Foram 18.2 pontos, 5.0 assistências, 4.4 rebotes e acertou 43% de três. Ou seja, são estatísticas boas. Mas aí a gente lembra que ele vai receber US$50.2 milhões e apaga tudo o que foi escrito antes.

5. ⁠Mikal Bridges (New York Knicks) 112

Bridges pode ser ala ou ala-armador, mas no Knicks, ele vai na segunda opção. Isso porque OG Anunoby será o ala, enquanto Julius Randle seguirá como ala-pivô. Ou seja, é ala-armador mesmo. No Brooklyn Nets, o atleta fez 19.6 pontos, 4.5 rebotes e 3.6 assistências, enquanto acertou 37.2% do perímetro.

4. ⁠Derrick White (Boston Celtics) 132

Normalmente subestimado, Derrick White é ótimo dos dois lados da quadra. Pode ser um cestinha em qualquer noite, mas ainda ajuda na organização ofensiva. Enquanto isso, sua defesa é espetacular. Ficou com 15.2 pontos, 5.2 assistências, 4.2 rebotes, 1.2 bloqueio e 1.0 roubo de bola. Além disso, acertou 39.6% de três.

3. ⁠Kyrie Irving (Dallas Mavericks) 139

Embora seja um armador de origem, Irving é ala-armador no Mavs. Ótimo com a bola nas mãos, não está no mesmo nível na defesa. Em Dallas, ele é segunda opção ofensiva, até porque tem um tal de Luka Doncic por lá. Fez 25.6 pontos, 5.2 assistências, 5.0 rebotes e 1.3 roubo de bola, enquanto acertou 41.1% do perímetro.

2. ⁠Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) 155

Apesar de todos os rumores, Mitchell ficou no Cavs. Ele é espetacular ofensivamente, enquanto esperava-se que seria um grande defensor como profissional, algo que projetava na faculdade. Mas mesmo assim, é um astro na NBA e só ficou atrás mesmo de Anthony Edwards. Não chega a ser um grande problema, pois o nível, até o momento, é quase similar. Produziu 26.6 pontos, 6.1 assistências, 5.1 rebotes, 1.8 roubo de bola e acertou 36.8% de três.

1. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) 172

Por fim, o astro Anthony Edwards vem para ser um dos grandes nomes da NBA. Fez 25.9 pontos, 5.4 rebotes, 5.1 assistências, 1.3 roubo e converteu 35.7% de três em 2023/24. No entanto, na próxima temporada, espera-se que ele faça ainda mais. Recentemente, o Jumper Brasil publicou uma eleição dos 25 melhores jogadores da liga abaixo dos 25 anos e adivinha quem venceu?

Outros jogadores que receberam votos para os melhores alas-armadores da NBA em 2024/25

⁠Brandin Podziemski (Golden State Warriors) 17

⁠Andrew Nembhard (Indiana Pacers) 11

Gary Trent Jr (Milwaukee Bucks) 10

Jordan Poole (Washington Wizards) 8

Collin Sexton (Utah Jazz) 7

Jaden Ivey (Detroit Pistons) 6

