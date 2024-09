“Me vejo como um dos dez melhores jogadores da NBA”, opina Donovan Mitchell

Donovan Mitchell é um dos melhores jogadores desde que chegou à NBA. Ainda assim, uma opinião comum é a de que ele ainda está distante de grandes craques, além de jogadores da sua idade, principalmente pela falta de um título. O astro do Cleveland Cavaliers, entretanto, se enxerga pelo menos entre os dez melhores da liga.

“Realmente me vejo com um dos dez ou quinze melhores jogadores da NBA”, afirmou Donovan Mitchell ao podcast 7PM in Brooklyn.

Os números de Mitchell não contestam sua opinião. Em sua temporada de estreia pelo Cavaliers, o craque registrou médias de 28.3 pontos, 4.4 assistências e 4.2 rebotes. Na última campanha, por sua vez, alcançou 26.6 pontos, 6.1 assistências e 5.1 rebotes, enquanto liderou o Cavs até a quarta melhor campanha e às semifinais do Leste.

Publicidade

Por outro lado, o jogador de 28 anos ainda não conseguiu converter os números em grandes conquistas. Durante sua carreira, afinal, Mitchell conta somente com o prêmio de Calouro do Ano em 2018 e uma seleção para um time ideal. Além disso, jamais se aproximou das finais de uma conferência.

Desse modo, o craque de Cleveland está atrás de diversos jogadores da sua faixa etária. Entre os casos, Jayson Tatum, Luka Doncic e até Jaylen Brown.

“Para dar outro salto, não posso ficar aqui reclamando. Eu posso ficar aqui com raiva e usar isso como combustível. Vivemos em um mundo onde os prêmios e títulos importam, seja certo ou errado. Por qualquer motivo, é assim que as coisas funcionam”, completou Mitchell.

Publicidade

Leia mais sobre Donovan Mitchell!

Contrato novo

Em busca de se consolidar de fato com um dos melhores, Mitchell segue como o grande craque do Cavaliers na NBA. No último mês, de acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o astro assinou um acordo de US$150.3 milhões por três temporadas, com opção de jogador para 2027/28.

O acordo mostrou a confiança do Cavs em Mitchell. Por outro lado, também colocou uma pressão no ala-armador para que ele possa liderar o time além das semifinais da Conferência Leste. Segundo o presidente Koby Altman, aliás, o craque está envolvido no processo da franquia e comprometido com o novo técnico Kenny Atkinson.

Publicidade

“Nos sentimentos bem com relação a Donovan. Ele está saudável e em ótimo estado mental. E eu gostei realmente do fato de que ele e Kenny puderam sentar e conversas sobre o futuro do time. Então, ele está realmente investido no que estamos fazendo e, em breve, teremos uma resposta decisiva sobre a extensão de contrato. Mas tem sido ótimo, com ele super envolvido e muito pró-Cleveland”, afirmou Altman.

Atkinson chegou a Cleveland como substituto de JB Bickerstaff. Durante as negociações, o novo treinador recebeu o aval de Mitchell, que foi primordial para a contratação. Durante a conversa, então, eles puderam alinhas as pretensões juntos e o técnico considerou que foi uma “ótima conversa”.

Publicidade

“Nós também temos um pouco de Costa Leste, origens semelhantes. Não crescemos muito longe um do outro, realmente, se você pensar sobre isso. Desde o início, senti uma ótima conexão. Falamos sobre coisas mais pessoais. Família, a família dele, minha família. Foi realmente uma ótima sessão de conhecimento mútuo”, esclareceu Atkinson.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA