Donovan Mitchell elege jogador do Celtics como melhor defensor da NBA

O astro Donovan Mitchell tem travado batalhas com o Boston Celtics durante as últimas temporadas da NBA. Os duelos contra a equipe, no entanto, certamente são indesejáveis para o ala-armador. Isso porque, ele elegeu Jrue Holiday como o defensor mais difícil de enfrentar na liga, durante o podcast Club 520.

“Provavelmente, diria Jrue Holiday. Com certeza ele [é o melhor defensor que já enfrentei]”, afirmou Mitchell.

O reconhecimento a Holiday não vem somente de Mitchell. É comum, afinal, que diversos grandes jogadores o cravem como um defensor indesejado. Além disso, ele acumula seis seleções para times ideias de defesa, com médias de 1.4 roubo e 0.5 toco em sua carreira

Mas, além de Holiday, Donovan Mitchell ainda mencionou outro ex-Celtics na conversa, o ala-armador Aaron Bradley, aposentado da NBA. Embora não tenha enfrentado o jogador na época de Boston, o craque o encontrou no Detroit Pistons. Em um duelo, aliás, o craque, na época pelo Utah Jazz, teve até que deixar de ser o principal armador.

“Você sabe quem mais está nesta lista? Avery Bradley. Quando ele estava em Detroit, eu era o armador na época do Utah Jazz. No entanto, meu controle de bola não era tão bom e eu tive que parar de levar a bola porque ele estava em quadra. Tive que parar”, relembrou Mitchell.

“Quando você chega ao meio da quadra, ele te pega. Você não vai a lugar nenhum. Ele é rápido, forte. Então, eu diria também Avery Bradley, com certeza”, completou o astro do Cavs.

Presente na conversa, o ex-armador Jeff Teague concordou com Mitchell. O ídolo do Atlanta Hawks, inclusive, afirmou que até “hoje tem pesadelos” com Bradley. Para ele, o ex-Celtics é um dos defensores mais subestimados da última década.

Presente na NBA pela última vez em 2022, Bradley se aposentou da liga logo depois. Durante sua carreira, ele recebeu duas seleções para os times de defesa, sendo um número considerado baixo por suas habilidades defensivas. Ainda assim, muitos o reconheciam como o melhor defensor indivual da liga. Entre eles, o astro Damian Lillard.

“Ele é rápido, forte e tem boa antecipação. E muitos caras, as pessoas dizem que eles são defensores. Eles parecem defensores em algumas jogadas, mas é isso que ele faz. É isso que ele quer fazer. Ele está lá em todas as posses e é resistente. Você tem que dar crédito a quem merece”, afirmou Lillard, em 2016.

