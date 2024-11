Luka Doncic brilha e Mavericks vence Magic

Sem muito drama, o Dallas Mavericks despachou o Orlando Magic na rodada desse domingo (3) da NBA, com o brilho de Luka Doncic. Os donos da casa até tiveram alguma dificuldade no começo do primeiro quarto, mas encaminharam a vitória a partir do segundo período no Texas. Outros dois jogos movimentaram a curta rodada do dia.

Após a derrota no clássico texano para o Houston Rockets, Dallas recupera sua confiança vencendo em casa. Agora são quatro vitórias em seis partidas na temporada 2024/25. Isso inclui três nos últimos quatro jogos. Todos os times da liga jogam nessa segunda-feira (4), dia que antecede a eleição dos EUA. A equipe recebe o Indiana Pacers.

Por outro lado, Orlando ainda vive seu “inferno astral” após a lesão de Paolo Banchero. Nas duas partidas em que atuou sem seu craque, duas derrotas sem muita contestação para Cleveland Cavaliers e Mavericks. Porém, a sequência é de três derrotas seguidas, já que a franquia também perdeu para o Chicago Bulls. O Magic soma três vitórias em sete jogos na campanha. A equipe segue pelo Oeste, e vai visitar o Oklahoma City Thunder amanhâ.

O Mavericks de Luka Doncic está na quarta posição do Oeste, igualado ao Los Angeles Lakers, enquanto o Magic está na sexta posição do Leste, ao lado de Atlanta Hawks e Brooklyn Nets.

Então, vamos conferir como foi a vitória do Mavericks de Luka Doncic sobre o Magic.

Grande sequência define o jogo para Dallas

O Mavericks até teve algumas dificuldades iniciais em encontrar seu ritmo contra a forte defesa de Orlando. A equipe sofreu, acima de tudo, com erros de ataque que geravam a transição ao rival. Mas depois de chegar a estar sete pontos atrás, o cenário se alterou drasticamente. E sobretudo, com seu maior craque reencontrando sua eficiência nos chutes.

Luka Doncic vinha de uma sequência estranha nos últimos jogos. Mas após as dificuldades iniciais, encontrou seu ritmo e punir o rival. Só na primeira parcial, o camisa 77 anotou 14 pontos, o que incluiu duas bolas de três em cinco tentativas. Um déficit de sete pontos, se tornou uma vantagem de oito ainda no primeiro quarto. Os donos da casa nunca mais perderam o controle.

Para se ter uma noção, a equipe emendou uma corrida incrível de 52 a 16. O primeiro quarto terminou em um 65 a 40, que praticamente liquidava a fatura da partida, com 25 pontos do astro. Os pivôs também foram muito alimentados pelo armador em meio a sequência. Daniel Gafford e Dereck Lively II somaram 17 de seus 29 pontos naquele momento.

Depois do alto nível desse momento do jogo, o Mavs voltou um pouco mais travado ofensivamente do intervalo. O Magic fez um bom trabalho defensivo geral e até chegou a encurtar a distância no placar. Porém, outra sequência, dessa vez liderada por Kyrie Irving, praticamente decidiu o duelo. Os titulares até pisaram na quadra no último quarto, mas por pouco tempo. O resultado, afinal, já estava assegurado.

Magic em apuros sem Banchero

Orlando conseguiu ser sua melhor versão em alguns momentos específicos desse jogo, e assim, dificultar um pouco as coisas. Nos primeiros minutos, a defesa agressiva do Magic forçou erros de ataque, conseguiu desvios e atrapalhou o fluxo texano. A equipe também transformava a defesa em ataque, conseguindo roubos de bola e acelerando na transição.

Porém, marcar 16 pontos em quase 17 minutos entre o primeiro e o segundo quarto, expôs muitos dos problemas que o time tem e terá nas próximas semanas com a ausência do ala-pivô. Então, o talento do Mavericks começou a fazer diferença. Sem a transição, o time não conseguiu construir muita coisa na meia quadra. Afinal, a gravidade de Banchero, que atrai defensores e fornece espaçamento a muitos arremessadores, não estava lá.

Para ter uma ideia, a equipe acertou oito de 41 arremessos. Uma eficiência terrível de apenas 19.5%. E, aliás, de forma consistente. Em nenhum dos quartos a equipe conseguiu ter sequer 25% nos chutes de fora. Franz Wagner e Jalen Suggs até tentaram encontrar algum ritmo, mas sem muito sucesso. Nada funcionou muito bem, além de alguns bons momentos desta que continua sendo uma boa defesa.

Por fim, mais problemas com a nova lesão de Wendell Carter Jr, que voltou hoje às quadras e novamente saiu com uma contusão. Uma cena simbólica foi a de o jogador chorando no banco de reservas, enquanto era consolado por Suggs. Momento difícil para o Magic, que terá que se desdobrar nas próximas semanas.

(3-4) Orlando Magic 85 x 108 Dallas Mavericks (4-2)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 13 6 6 2 0 Jett Howard 12 1 0 1 0 Mo Wagner 10 6 0 0 0 Jalen Suggs 10 4 2 1 2 Cole Anthony 9 3 3 1 0

Três pontos: 8-41; Caldwell-Pope: 2-6

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 32 9 7 0 0 Daniel Gafford 18 8 0 1 0 Kyrie Irving 17 2 3 2 0 Dereck Lively II 11 11 1 0 0 Klay Thompson 9 5 4 0 2

Três pontos: 10-32; Doncic: 5-13

(2-5) Detroit Pistons 106 x 92 Brooklyn Nets (3-4)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 19 6 5 0 0 Tobias Harris 18 5 6 0 0 Malik Beasley 18 1 1 2 0 Jalen Duren 13 17 4 1 3 Jaden Ivey 15 5 5 1 1

Três pontos: 11-36; Beasley: 4-11

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 26 1 3 1 1 Cam Thomas 17 2 2 0 0 Dorian Finney-Smith 9 3 0 2 1 Nic Claxton 8 1 5 1 0 Dennis Schroder 7 5 4 3 0

Três pontos: 9-31; Johnson: 3-12

(3-4) Atlanta Hawks 126 x 111 New Orleans Pelicans (3-4)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 29 9 8 2 2 Trae Young 23 4 12 1 0 Dyson Daniels 16 5 3 1 0 Larry Nance Jr. 14 6 0 1 0 Zaccharie Risacher 11 5 1 3 0

Três pontos: 15-36; Young: 5-10

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 32 7 2 1 1 Jordan Hawkins 19 3 3 0 1 Brandon Boston Jr. 14 5 4 0 0 Jamal Cain 14 3 0 0 0 Jose Alvarado 9 3 7 1 0

Três pontos: 16-38; Ingram: 4-8

