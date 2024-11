Jimmy Butler critica defesa do Heat contra Damian Lillard

Damian Lillard deu um show na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Miami Heat de Jimmy Butler na última terça-feira (26). Com Giannis Antetokounmpo sendo uma baixa de última hora com um problema no joelho, o armador liderou mais uma vitória da equipe do Wisconsin. Com o triunfo, a equipe da Flórida foi ultrapassada pelo time rival na tabela.

Não há dúvidas de que o craque de Milwaukee é um dos melhores armadores de toda a NBA. Mas Butler não gostou de como seu time defendeu o arremessador. Ele deixou isso claro na coletiva após o jogo.

“Acho que ficamos aquém em relação a como defende-lo. Sendo sincero, diria que não usamos tudo o que poderíamos contra ele. Seus chutes foram muito confortáveis sabe? Então, acho que não fizemos o melhor esforço possível para limitar seus espaços. Depois melhoramos no segundo tempo e forçamos alguns erros, mas fomos muito mal no começo da partida e isso nos custou uma vitória”, lamentou.

De fato, Lillard teve um primeiro tempo explosivo em Miami. Afinal, anotou 25 pontos nos primeiros 24 minutos de jogo. Isso inclui 17 apenas no primeiro período, quando o Bucks teve seu melhor momento na partida. Depois disso, o ritmo do astro foi caindo. Ele só anotou mais 12 pontos na segunda etapa, com apenas dois em um último quarto onde Miami dobrou a marcação sobre ele em muitos momentos.

Quem também falou sobre a defesa de Miami, foi o técnico da equipe Erik Spoelstra. De acordo com ele, é inegável que o Heat avançou nesse sentido nos últimos tempos, mas o começo da partida foi muito ruim.

“Sendo sincero, acho que nossa defesa avançou muito desde que a temporada começou. Mas também não vi muito disso no primeiro quarto. Nós fomos melhorando e nos engajando mais ao longo do jogo, mas o começo foi terrível. Então, acho que todos nós sabemos o que temos que fazer para vencer jogos desse nível. Não vai ser fácil, eles tem grandes jogadores, mas precisamos ter 48 minutos de defesa agressiva e não apenas 24”, afirmou o treinador.

No fim de sua coletiva, Jimmy Butler admitiu que a derrota para o Bucks de Damian Lillard foi a mais dolorida de toda a temporada 2024/25.

“Acho que nosso esforço no segundo tempo indica algum ponto positivo. Nós sabemos quem queremos e quem podemos ser. Apenas temos que ir lá e fazer isso por 48 minutos. Hoje faltou começar o jogo um pouco melhor. Teríamos vencido se fosse assim, então essa doeu bastante”, contou o camisa 22.

A vitória de Milwaukee teve importância em múltiplas frentes. Na temporada 2024/25, a equipe chegou a sua nona vitória em 18 jogos, enfim, atingindo os 50% de aproveitamento. A equipe ultrapassou justamente Miami, que agora tem sete vitórias em 15 partidas, e perdeu sua campanha de 50%.

Por fim, também teve impacto na Copa da NBA. Miami não pode mais se classificar de forma direta e terá que ser um dos melhores terceiros colocados. Para isso, precisa vencer o Toronto Raptors por uma boa margem em seu último duelo. Milwaukee, por outro lado, tem três vitórias em três jogos, e se classifica em primeiro se vencer o último compromisso com o Detroit Pistons.

