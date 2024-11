“Heat seria campeão da NBA seis vezes com LeBron James”, avalia Pat Riley

A passagem de LeBron James pelo Miami Heat foi uma das mais impactantes da história da NBA. Quando o astro decidiu deixar o Cleveland Cavaliers, no final da temporada 2010/11, o astro sofreu duras críticas sobre sua lealdade. O astro formou um supertime ao lado de Chris Bosh e Dwyane Wade. Essa parceria rendeu ao Miami Heat quatro finais da NBA e dois títulos. Então, para o presidente da franquia, Pat Riley, o time seria capaz de vencer ainda mais.

“Isso não me deixou chateado, mas me magoou o fato de não conseguirmos manter aquele time unido”, disse Riley no The OGs. “Porque eu acho que era um time capaz de ganhar cinco ou seis títulos. Se pudéssemos tê-los mantido juntos e saudáveis nesse aspecto. Mas a natureza do jogo é o que é.”

Apesar de marcar época no Miami Heat, essa foi a passagem mais curta de LeBron James por uma franquia na NBA. O astro ficou na equipe por quatro temporadas até retornar ao Cleveland Cavaliers. No seu retorno, LeBron conseguiu barrar o Golden State Warriors de Stephen Curry e conquistar o único título da franquia em 2015/16.

Em 2023, atuando pelo Los Angeles Lakers, LeBron James visitou o Miami Heat na NBA e relembrou sua passagem pela franquia. O quatro vezes MVP explicou que não enxergava mais chances de vencer jogando em Cleveland e decidiu jogar com Chris Bosh e Dwyane Wade para conquistar seu primeiro título da liga.

“Eu tinha 25 anos quando cheguei aqui. Ainda era uma criança, mesmo que já estivesse há sete anos [na NBA]. Ainda era uma criança. Eu vim para Miami por uma única razão: vencer títulos. Este era meu único objetivo”, declarou James. ”Senti como se eu não pudesse fazer isso em Cleveland. Tentei recrutar alguns caras para ir até Cleveland, mas não estava acontecendo. Então, tive uma oportunidade durante a agência livre e fiz o que achei melhor para minha carreira”.

Durante sua carreira, LeBron James jogou por 11 temporadas no Cleveland Cavaliers, sendo sete na primeira passagem e quatro na segunda. Pelo Heat, foram quatro anos. Por fim, o maior pontuador da história da NBA já está na sua sexta temporada pelo Los Angeles Lakers.

