Site propõe troca de Joel Embiid para Heat

Na quarta-feira (20), o site Fadeaway World elaborou uma ideia de troca que enviaria Joel Embiid para o Miami Heat. O acordo encerraria o período do ex-MVP no Philadelphia 76ers, dando espaço para que Tyrese Maxey se torne o jogador principal da franquia. Ao mesmo tempo, o time da Flórida poderia potencializar sua chance de ser campeão com Jimmy Butler.

Os detalhes da troca são: Joel Embiid vai para o Miami Heat. Enquanto isso, Bam Adebayo, Nikola Jovic, Duncan Robinson e duas escolhas de primeira rodada (2027 e 2031) vão para o Philadelphia 76ers.

O acordo faria com que o Heat virasse um candidato imediato ao título, montando um Big Three com Embiid, Butler e Tyler Herro. Apesar da equipe perder seu melhor defensor, a chegada do ex-MVP conserta os problemas de ataque da franquia. No momento, o Heat tem a 19ª maior média de pontos por jogo da NBA (110.9) e o 16º melhor defensive rating (113.2).

Publicidade

Desse modo, adicionar um pivô dominante nos dois lados da quadra, que anotou 34.7 pontos, 11.0 rebotes e 5.6 assistências na última temporada, mudaria por completo a temporada da equipe.

Embiid seria um ótimo complemento para Jimmy Butler, que está no último ano garantido de seu contrato e quer ser campeão com o Heat. Além disso, se Tyler Herro continuar sua média atual de 24.2 pontos e 5.2 assistências, esse trio poderia chegar longe nos playoffs.

Publicidade

Leia mais!

Ao mesmo tempo, a troca faria com que o Sixers retomasse a reconstrução de sua equipe, agora com Tyrese Maxey como jogador principal. O armador de 24 anos foi o Jogador que Mais Evoluiu na última temporada. Agora, segue com médias similares (25.1 pontos e 3.6 assistências). Desse modo, tudo indica que ele pode se consolidar como um astro da NBA.

A chegada de Bam Adebayo seria uma ótima para ajudar no processo de ficarem em Maxey. O pivô de 27 anos anotou 19.3 pontos, 10.4 rebotes e 1.1 roubo de bola na última temporada. Seu atleticismo pode gerar possibilidades de assistências que Embiid não conseguiria. Por exemplo, ponte aéreas mais frequentes. Além disso, tornaria mais consistente a defesa no garrafão. Afinal, ele vem disputando o prêmio de Defensor do Ano há cinco temporadas.

Publicidade

Do mesmo modo, Nikola Jovic é um ala versátil de 21 anos que é uma aposta do Heat. Agora em sua terceira temporada, ele está com médias de 8.3 pontos, 3.9 rebotes e 45.9% de aproveitamento em arremessos. Então, um maior tempo em quadra seria ótimo para seu desenvolvimento.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA