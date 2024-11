Lesão é confirmada e Paul George desfalca Philadelphia 76ers

Após sair no meio do jogo contra o Memphis Grizzlies, Paul George teve lesão confirmada pela equipe médica do Philadelphia 76ers nesta quinta-feira (21). Segundo divulgado pela equipe, ele teve uma lesão no osso do joelho esquerdo. O astro deve ser desfalque por pelo menos dois jogos. Então, o jogador passará por uma nova avaliação na segunda-feira.

George, com longo histórico de contusões na carreira, já havia perdido jogos em outubro por conta de uma lesão no mesmo joelho. O ala tem oito partidas na atual temporada, mas não está mostrando seu melhor nível. Recém-chegado ao Sixers, com um contrato de US$212 milhões, ele tem médias de 14.9 pontos, 5.4 rebotes e 4.8 assistências. Além disso, tem apenas 38.3% de aproveitamento nos arremessos de quadra, sendo 27.8% do perímetro, números todos piores do que no seu último ano pelo Los Angeles Clippers.

Sofrendo com desfalques em 2024/25, o técnico Nick Nurse teve o quinteto considerado ideal contra o Grizzlies. Entretanto, a lesão de George já é mais um impedimento para manter a escalação.

“Vejam, não é fácil”, disse Nurse. “Tyrese (Maxey) acabou de voltar de lesão e não estava bem, enquanto Paul (George) saiu. Não é fácil, mas nós não nos esforçamos o bastante mais uma vez nos 48 minutos”.

Além das lesões de Tyrese Maxey e Paul George, o Sixers também perdeu Joel Embiid no início da temporada. Além disso, Kyle Lowry também tem uma contusão no quadril. Então, está fora por pelo menos mais uma semana.

A equipe está enfrentando problemas no início da temporada. Como resultado, ocupa a última posição da Conferência Leste com duas vitórias em 14 jogos.

Dessa forma, a equipe deve depender ainda mais de Joel Embiid e Tyrese Maxey para os dois próximos jogos, quando Paul George não estará disponível. As partidas serão contra Brooklyn Nets, nesta sexta-feira (22), em jogo válido pela Copa NBA, e Los Angeles Clippers, no domingo (24).

Após as duas partidas, Paul George deve ser reavaliado na segunda-feira pela equipe médica do Philadelphia 76ers. Com mais esclarecimentos acerca da lesão, a tendência é que a organização dê mais detalhes sobre o retorno do camisa 8.

