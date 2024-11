Jogador do 76ers lidera corrida para Calouro do Ano da NBA

Jared McCain, jogador do Philadelphia 76ers, assumiu a ponta na corrida para o prêmio de Calouro do Ano da NBA. O novato ganhou espaço com a lesão de Tyrese Maxey, e agora é titular da equipe. Embora o Sixers seja um dos piores times da temporada, o jovem de 20 anos tem sido a boa notícia para a equipe.

Além do jogador do 76ers, a corrida para melhor calouro da NBA conta com atletas de Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks e mais. Dessa forma, veja abaixo quem mais está na disputa.

1. Jared McCain (Philadelphia 76ers)

Sensação da temporada até aqui, McCain tem médias de 15.2 pontos e 2.5 assistências. Seu aproveitamendo nos arremessos de três pontos, de 40.8%, também o coloca entre os melhores novatos. Ademais, desde que virou titular, tem 27.7 pontos e seis assistências de média em três jogos.

2. Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

Escolha de segunda rodada, Wells passou a ter espaço com a lesão de Desmond Bane. Dessa forma, aproveitando a oportunidade, o calouro tem médias de 11.5 pontos até aqui. O que chama atenção, contudo, é sua boa defesa. Embora provavelmente irá perder posições com o retorno de Bane, o calouro ainda é uma grata surpresa em Memphis.

3. Dalton Knecht (Los Angeles Lakers)

Novo queridinho da torcida do Lakers, Knecht tem o melhor jogo de um calouro até aqui na temporada, com 37 pontos e nove bolas de três. Assim, o ala-armador está com médias de 11.3 pontos, arremessando 46.4% da linha de três. Além disso, o jogador conseguiu se inserir na rotação titular da equipe, e recebeu elogios de companheiros. “Ele pode fazer mais do que apenas arremessar. Mas ele é muito bom em arremessos. Ficamos irritados com ele quando não arremessa”, disse Anthony Davis, por exemplo.

4. Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Embora seja a primeira escolha do draft, Risacher ainda não achou sua melhor fase nos chutes. O francês tem apenas 38.6% de aproveitamento de quadra, e 25% da linha de três. Ainda assim, entretanto, vem contribuindo com 12 pontos por jogo.

5. Zach Edey (Memphis Grizzlies)

O pivô do Grizzlies, lesionado e sendo monitorado, foi uma boa adição ao garrafão da equipe. Dessa forma, com médias de 11.1 pontos e 6.9 rebotes por jogo, Edey lidera a segunda unidade de Memphis.

Confira a lista completa:

6. Stephon Castle, San Antonio Spurs

7. Bub Carrington, Washington Wizards

8. Yves Missi, New Orleans Pelicans

9. Alex Sarr, Washington Wizards

10. Ryan Dunn, Phoenix Suns.

