Ex-jogador “recusa” Jimmy Butler no Lakers

Com a má fase da equipe nos últimos jogos, rumores de troca no Los Angeles Lakers ganham força. Mas para o ex-jogador, Gilbert Arenas, o Lakers deve ficar longe de Jimmy Butler. O ala do Miami Heat é frequente nome em especulações, sobretudo com o futuro incerto na Flórida.

Perguntado quem seria melhor para o Lakers, entre Zach LaVine e Butler, Arenas surpreendeu na resposta. “Zach LaVine. Jimmy Butler, do jeito que ele joga agora? Estou de boa”, disse. “Não preciso de outro cara que desaparece de vez em quando. Não preciso do Jimmy do quarto período agora. Preciso de alguém que nos leve ao longo do caminho”.

“Já tenho o LeBron do quarto período”, acrescentou Arenas. “Aquele que faz 20 pontos no quarto período. Não preciso de mais disso no time”.

Seguindo a lógica de Gilbert Arenas, é possível encontrar alguma coerência. Afinal, se o Lakers precisa de alguém que ajude a equipe a “chegar lá”, talvez Butler não seja a melhor opção. Isso porque o jogador é conhecido por grandes performances nos playoffs, e não na temporada regular.

Desde que foi All-Star pela primeira vez em 2015, Jimmy Butler tem médias de 23.3 pontos, 5.1 assistências e 6.5 rebotes nos playoffs. Além disso, entre 2021 e 2023, chegou a médias de 27.1 pontos, 5.3 assistências e 6.8 rebotes na pós temporada. Os bons jogos lhe renderam o apelido de Playoff Jimmy.

Já na temporada regular, embora ainda um grande jogador, não se equipara às performances de playoffs. Assim, desde que chegou em Miami, tem médias de 21.2 pontos, 5.7 assistências e 6.1 rebotes na temporada regular.

Ademais, Jimmy Butler é um jogador com histórico de pequenas lesões, algo que o Lakers já precisou lidar. Afinal, a equipe tem Anthony Davis, com fascite plantar, e LeBron James, de mais de 40 anos. No entanto, o ala do Heat poderia contribuir na defesa.

Vale lembrar que o Lakers tem a 26ª pior defesa da NBA. Mesmo que Butler não esteja no mais alto nível defensivo, ele já teve cinco seleções ao melhor time de defesa. Los Angeles segue observando o mercado de trocas. A franquia já tentou montar um “Big 3” ao redor de LeBron e Davis, com Russell Westbrook, em 2022.

A experiência deu errado, entretanto. E mesmo que Butler e Westbrook tenham estilos diferentes de jogo, há similaridades. Os dois não são grandes arremessadores da linha de três e costumam precisar da bola em mãos para serem efetivos. Assim, o encaixe do camisa 22 do Heat no Lakers pode ser uma incógnita.

