“Gilgeous-Alexander pode ser o MVP, mas não é o melhor jogador”, dispara narrador

Shai Gilgeous-Alexander é o jogador favorito ao MVP da NBA em 2024/25. Líder do time melhor campanha na temporada, o astro do Oklahoma City Thunder apareceu em primeiro na última corrida do ano anunciada pela liga. Assim, pode desbancar Nikola Jokic na disputa pelo prêmio.

A provável vitória de Gilgeous-Alexander, porém, não tem sido valorizada por parte da NBA. O narrador George Blaha, por exemplo, minimizou o provável MVP do canadense durante a transmissão de Detroit Pistons e Thunder. Jornalista do time de Michigan, ele comparou as atuações recentes do armador e de Jokic.

“Apenas três assistências para Gilgeous-Alexander e 10 em 26 nos arremessos. Ele pode ser o MVP, mas não é o melhor jogador do mundo. Nikola Jokic é o melhor do mundo. Ele fez um triplo-duplo de 61 pontos”, disse Blaha.

Publicidade

Gilgeous-Alexander terminou o duelo contra o Pistons com 33 pontos para liderar o triunfo por 119 a 103. O narrador, no entanto, preferiu destacar o outro lado dos números do astro de Oklahoma City. Afinal, ele teve só três assistências e 38.46% nos arremessos.

Ainda esta semana, aliás, o concorrente do jogador do Thunder pelo MVP, Nikola Jokic, teve sua melhor atuação na temporada. Apesar da derrota para o Oklahoma City Thunder, ele marcou 61 pontos e terminou com um triplo-duplo, ainda com dez rebotes e dez assistências.

Publicidade

Após o jogo de Jokic, o rival Anthony Edwards replicou o jornalista dos Pistons. Segundo o astro, o pivô do Thunder era o melhor do mundo, não Gilgeous-Alexander.

Leia mais!

“Nikola Jokic pode ser o melhor jogador de basquete que já vi de perto, além de mim mesmo”, brincou Edwards. “Ele é incrível. A corrida pelo MVP está difícil. Não sei. Ele fez 60 pontos. Isso é insano”.

Publicidade

A atuação do jogador sérvio, no entanto, não foi suficiente para Gilgeous-Alexander deixar de ser o favorito ao MVP. De acordo com a Poly Market Sport, especialista em odds esportivas, após o jogo de Jokic, o canadense seguiu com 82% de chances de levar o prêmio.

Por fim, algo que favorece Gilgeous-Alexander contra Jokic é a campanha do Thunder na NBA. O time de Oklahoma City tem o melhor recorde da temporada. O Nuggets, enquanto isso, ocupa a terceira posição e ainda não garantiu a vaga nos playoffs.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA