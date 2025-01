Mesmo sem Doncic e Irving, Mavericks bate Lakers

Sem Luka Doncic e Kyrie Irving, o Dallas Mavericks recebeu o Los Angeles Lakers como ‘azarão’ nesta terça-feira (7). Porém, o resultado passou longe das expectativas. Após perder cinco partidas seguidas, a equipe do Texas dominou o adversário do início ao fim e venceu por 118 a 97. Quentin Grimes terminou como cestinha. Apesar de reserva, ele produziu 23 pontos, nove rebotes e seis assistências.

O Mavericks dominou dois atributos para garantir a vitória: três pontos e rebotes. Do perímetro, a franquia conseguiu uma taxa de 47.4% (19-38), enquanto limitou o Lakers a somente 31.4% (11-35). Na batalha no garrafão, por sua vez, foram 44 rebotes do Mavs, contra somentes 33 do time da Califórnia.

Apesar da vantagem de quase 20 pontos, o primeiro quarto foi favorável ao Lakers. Durante o período, Anthony Davis e LeBron James pareciam caminhar para uma grande atuação. Afinal, marcaram dez e sete pontos em 12 minutos. O Mavs, porém, conseguiu se manter colocado no placar, em especial por 16 pontos somados de Grimes e Spencer Dinwiddie. No fim, o time angelino terminou o quarto vencendo por 27 a 24.

A partir do segundo quarto, a defesa texana encaixou. Sem pontos de LeBron no segundo quarto, o Mavericks tomou a liderança aos 9:41, após uma cesta de três de Grimes. Após esse momento, Davis conseguiu retomar a frente com lances livres e assim seguiu até o minuto final. Foi aí que Klay Thompson acertou do perímetro e Dinwiddie enterrou para deixar o time de Dallas na ponta.

O ritmo da etapa anterior se manteve na volta do intervalo. Nos momentos em que o Lakers tentou se aproximar, o Mavs conseguiu pontuar para manter a liderança. No quarto final, o time de Los Angeles tentou uma nova reação a cinco minutos do fim. Porém, Grimes acertou duas cestas de três e impediu qualquer retomada adversária.

Desse modo, o Mavericks encerrou uma sequência de cinco derrotas seguidas. A equipe, ainda, subiu para a quinta posição do Oeste. O Lakers, enquanto isso, sofreu o segundo revés e caiu para a sexta colocação da Conferência.

Sem Doncic e Irving

A vitória do Mavericks contra o Lakers foi ainda mais especial pelas ausências de Doncic e Irving. Desde que o ex-Cleveland Cavaliers machucou, este foi o segundo jogo seguido do Mavs sem ambos em quadra. Portanto, foi uma importante vitória para dar ânimo ao elenco.

Irving se lesionou na sexta-feira (3) diante do Cleveland Cavaliers. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro está com uma hérnia de disco nas costas. Desse modo, ele deve ficar afastado de uma a duas semanas.

Doncic, por sua vez, está fora desde a Rodada de Natal contra o Minnesota Timberwolves. Segundo Charania, a previsão inicial era de que ele perderia pelo menos dez jogos. Portanto, deve ficar de fora no mínimo até o dia 15 de janeiro.

