Hawks disponibiliza veterano para troca na NBA

O Atlanta Hawks disponibilizou um jogador veterano no mercado de troca da NBA. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, trata-se de Bogdan Bogdanovic. Na temporada, o ala-armador sérvio perdeu espaço na franquia e não entrou um jogo sequer como titular.

Bogdanovic chegou ao Hawks em 2020/21, após iniciar a carreira pelo Sacramento Kings. No time da Geórgia, o sérvio teve grande destaque, sendo um dos melhores arremessadores de três da NBA. Além disso, se consagrou como uma ótima opção saindo do banco na liga.

Nas quatro primeiras temporadas, por exemplo, ele alcançou médias de 15.1 pontos, 3.6 assistências e três rebotes. Em 2022 e 2024, além disso, esteve entre os favoritos ao prêmio de melhor reserva. Mas na atual campanha, viu seus minutos caírem em quadra e as médias, também. Assim, está com os piores números de sua carreira: dez pontos, 2.8 rebotes e duas assistências.

A queda de minutos de Bogdanovic se dá pela presença de Dyson Daniels. O jovem ala-armador ganhou espaço na temporada e se tornou titular.

Em troca de ativos, desse modo, o Hawks deseja uma troca pelo veterano na NBA. Até o momento, nenhum time se mostrou interessado. No entanto, é possível que ele seja observado por franquias que desejam fortalecer o perímetro ou aceitem abrigar seu contrato, em troca de escolhas de Draft.

Outro veterano

A renovação no elenco do Hawks afetou outro veterano: Clint Capela. O pivô está disponível para troca e a franquia tem acelado a busca por opções até o prazo final de trocas, de acordo com Jake Fischer, do Substack.

O Hawks busca uma troca por Clint Capela desde a offseason. Além do fim do contrato de US$22,3 milhões, é improvável que um time em reconstrução renove com um jogador de 30 anos. O pivô foi titular 41 de 45 jogos de Atlanta na temporada. No entanto, ele tem somente 22.4 minutos por partida. Ou seja, a sua pior marca desde que chegou à equipe, em 2020.

A explicação para a queda no tempo em quadra é a presença de Onyeka Okongwu. O pivô de 23 anose entrou na primeira temporada de sua extensão contratual e está jogando bem. Em outubro de 2023, ele fechou um acordo de US$62 milhões, válido até 2028. Embora reserva de Capela por boa parte do ano, ele vem recebendo 23,8 minutos por jogo na campanha.

Por fim, a lesão de Jalen Johnson pode fazer com que o Hawks busque algum jogador para ocupar a posição no quinteto titular.

