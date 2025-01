DeMar DeRozan quer se aposentar pelo Raptors

DeMar DeRozan ainda tem um objetivo na NBA: se aposentar no Toronto Raptors. O astro se consagrou pela franquia do Canadá antes de sair para o San Antonio Spurs na troca por Kawhi Leonard. Desde então, passou por Chicago Bulls e Sacramento Kings, mas conseguiu repetir o sucesso.

Hoje na Califórnia e com 35 anos, o astro recorda de tudo o que conquistou pelo Raptors. Assim, ele deseja voltar a vestir a camisa onde construiu seu nome, antes de encerrar sua carreira.

“Com certeza. Sem dúvida. Aquele lugar, cara. Fui draftado lá aos 19 anos. Eu cresci com aquela organização, com aquela torcida. Eu dei tudo de mim. Emocionalmente, essa conexão nunca vai desaparecer”, comentou DeRozan.

Publicidade

DeRozan desembarcou no Canadá na temporada 2009/10, após ser a nona escolha do Draft. Rapidamente, tornou-se um dos principais titulares e líderes da equipe, permanecendo até a campanha de 2018/19. Ídolo incontestável da franquia, acabou sendo envolvido na troca por Kawhi Leonard, movimento que, enfim, levou Toronto ao título naquela mesma temporada.

Apesar da polêmica gerada na época, devido à forte relação do astro com a franquia canadense, a história entre eles jamais foi apagada. Afinal, ele representou o time em quatro edições do All-Star Game e foi eleito duas vezes para os quintetos All-NBA da temporada.

Publicidade

Sob seu comando, a equipe disputou sua primeira final de conferência (2016) e liderou o Leste pela única vez em sua história (2018). Mas, o tão sonhado título não veio com ele em quadra.

Leia mais!

Ainda assim, DeRozan garante que um título sairia em sua carreira durante a passagem pelo Raptors. Em declaração no ano passado, ele afirmou que o time venceria o campeonato, mesmo sem a chegada de Kawhi Leonard.

Publicidade

“Com certeza. Eu definitivamente acredito nisso. A única pessoa que nós não conseguimos derrotar foi LeBron [James]. Foi isso que aconteceu. Precisávamos da peça final do quebra-cabeça para chegarmos no topo. Essa peça acabou sendo LeBron indo para a Conferência Oeste. Não cheguei a ter a oportunidade de ver o que aconteceria. Não tenho dúvidas que seria o mesmo resultado”, completou.

DeMar DeRozan, portanto, quer tentar mais uma vez pelo Raptors, antes de se aposentar, mas deve ser difícil. Isso porque astro assinou um contrato com o Kings no valor de US$73.8 milhões até 2026/27. Assim, só seria agente livre daqui suas temporadas.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA