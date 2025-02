De’Aaron Fox estreia bem e Spurs bate Hawks

Com grande noite de De’Aaron Fox, o San Antonio Spurs venceu o Atlanta Hawks por 126 a 125, em duelo disputado até o último segundo. Em um dos dias mais agitados da temporada, o duelo marcava a estreia do astro que chegou ao Texas em recente troca com o Sacramento Kings. Além disso, a rodada desta quarta-feira (5) ainda contou com mais dez partidas.

Em um jogo eletrizante, San Antonio conseguiu arrancar uma grande vitória. O momento não é o mais estável com apenas três vitórias nos últimos dez jogos. Mas com o novo astro, o time consegue somar um triunfo importante fora de casa. A equipe tem 22 vitórias em 48 partidas e ainda ocupa a 12ª posição do Oeste, tentando uma corrida para o play-in. O próximo jogo é na sexta-feira (7), contra o Charlotte Hornets.

Atlanta, por outro lado, segue com problemas desde que perdeu o ala-pivô Jalen Johnson. Afinal, a equipe despencou na tabela nos últimos dez jogos, com nove derrotas. Aliás, o time vinha de sua única vitória no período, contra o Detroit Pistons, mas não conseguiu manter a sequência. Assim, o Hawks chega a sua 28ª derrota em 51 partidas e ocupa a nona posição do Leste. O próximo duelo é também na sexta contra o Milwaukee Bucks.

Então, confira como foi a vitória do Spurs de De’Aaron Fox e Victor Wembanyama sobre o Hawks de Trae Young.

Boa estreia e vitória suada

San Antonio surpreendeu, mantendo Chris Paul no time titular na vaga do calouro Stephon Castle. Mas a dinâmica entre o veterano e De’Aaron Fox foi realmente muito boa nesse Spurs x Hawks.

Com uma variação de ritmo muito grande entre a velocidade do camisa 4 e a cadência do veterano, o Spurs foi imparável no primeiro tempo. Os primeiros 12 minutos, sobretudo, foram muito empolgantes. A equipe foi muito eficiente na rotação de bola, cometendo apenas um erro de ataque. Enquanto isso, converteu seis bolas de três ao longo do quarto.

De’Aaron Fox já tinha convertido duas bolas de três, mas marcou 12 pontos só no segundo período de Spurs x Hawks. As bolas triplas de San Antonio perderam um pouco o ritmo, mas ele se manteve muito agressivo, acertando todos os ataques ao aro e gerando assistências para fora. Com 18 pontos de frente, os visitantes tinham o controle da partida.

Esses ataques a cesta continuaram fluindo no terceiro quarto. Aliás, foi na volta do intervalo que a dinâmica entre Fox e Wembanyama com o temido pick-and-roll que a dupla fará, teve mais sucesso. Porém, a defesa parou de funcionar do outro lado. Um Hawks quente derrubou a vantagem texana de 20 pontos no começo do terceiro quarto, para apenas seis ao fim do período.

O Spurs sofreu para fechar o jogo, uma dificuldade que é justamente atacada com a chegada do novo camisa 4, um dos melhores da NBA nessa situação. Porém, o jogo chegou a estar empatado há pouco mais de 30 segundos para o fim. No entanto, um rebote ofensivo que virou enterrada de Wembanyama e um lance livre decisivo do francês, garantiram o triunfo.

Leia mais!

Hawks quase vira mas perde mais uma

Atlanta realmente tem jogado pior desde que perdeu Jalen Johnson pelo resto da temporada. O segundo tempo valeu uma quase virada, mas a primeira metade foi fatal para o Hawks na estreia de De’Aaron Fox no Spurs.

Além de enfrentar um rival que começou com muito ritmo, a equipe da casa foi muito mal no cuidado com a bola. Só no primeiro quarto foram sete erros de ataque. Então, não foi que o ataque não estava rendendo no começo, mas o volume de jogo era menor do que o de San Antonio. Além disso, o rival também vencia a batalha dos rebotes ofensivos.

E o principal: Trae Young estava mal. Nos primeiros 24 minutos, ele acertou dois arremessos de quadra enquanto cometeu seis erros de ataque. Apesar dos bons jogos de Dyson Daniels e Onyeka Okongwu, Atlanta não conseguia acompanhar e sofria com uma defesa abaixo do nível.

Mas o armador não demorou a entrar no jogo. Afinal, após o intervalo anotou 11 pontos e seis assistências só no terceiro quarto. A falta de Johnson faz com que a franquia volte a ser totalmente dependente do bom ritmo do craque. Nesse meio tempo, Atlanta diminuiu a distância e chegou apenas duas posses de bola atrás no placar para os últimos minutos.

Apesar da melhor toada, o fim da partida foi cruel para o time. Young acertou um belo arremesso para empatar o jogo após enterrada de Wembanyama já no minuto final. Porém, uma falta de Onyeka Okongwu sobre o francês, levou o camisa 1 a linha de lance livre. Ele não perdoou. Mas deu alguma emoção ao jogo. O pivô errou o segundo lance livre de propósito, e Young conseguiu ter um último arremesso do meio da quadra. Não caiu.

(22-26) San Antonio Spurs 126 x 125 Atlanta Hawks (23-28)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 24 5 13 3 0 Victor Wembanyama 24 12 2 0 1 Devin Vassell 20 3 4 4 0 Jeremy Sochan 15 4 2 1 0 Harrison Barnes 13 6 1 1 0

Três pontos: 12-37; Paul: 3-6

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 32 2 12 1 0 Onyeka Okongwu 30 12 5 0 1 De’Andre Hunter 22 10 5 2 0 Dyson Daniels 19 8 7 2 0 Zaccharie Risacher 6 1 0 0 0

Três pontos: 16-42; Hunter: 6-11

Outros jogos

Além da vitória do Spurs sobre o Hawks na estreia de De’Aaron Fox, a rodada da NBA contou com outros dez jogos. Então, confira resultados e estatísticas das outras partidas dessa quarta.

(27-22) Milwaukee Bucks 112 x 102 Charlotte Hornets (12-36)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 29 4 12 2 0 Bobby Portis 23 17 5 1 3 Brook Lopez 14 3 0 0 0 Gary Trent Jr. 13 6 0 0 0 Taurean Prince 11 2 0 1 0

Três pontos: 18-42; Lopez: 4-7

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Nick Smith Jr. 23 2 2 0 0 Miles Bridges 15 6 6 0 0 KJ Simpson 15 0 3 1 0 Moussa Diabate 10 13 2 0 0 Tidjane Salaun 10 4 1 1 1

Três pontos: 11-34; Smith: 4-8

(41-10) Cleveland Cavaliers 118 x 115 Detroit Pistons (25-26)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 30 9 7 0 4 Darius Garland 25 3 5 0 1 Craig Porter Jr. 16 0 1 0 0 Max Strus 15 6 2 1 1 Ty Jerome 13 4 5 0 0

Três pontos: 16-38; Garland: 4-7

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 38 7 9 4 0 Tim Hardaway Jr 20 3 1 0 0 Ausar Thompson 12 8 3 3 0 Jalen Duren 8 10 0 1 1 Ron Holland 9 1 1 1 0

Três pontos: 12-37; Hardaway: 6-11

(9-41) Washington Wizards 119 x 102 Brooklyn Nets (17-34)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 19 3 8 1 0 Kyshawn George 17 7 3 1 1 Corey Kispert 17 2 3 0 0 Bub Carrington 16 4 10 1 0 Bilal Coulibaly 11 10 11 2 1

Três pontos: 20-43; George: 5-7

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Johnson 25 6 3 2 0 Cam Johnson 17 3 2 0 0 Tosan Evbuomwan 15 5 1 0 1 Day’Ron Sharpe 11 4 2 1 0 Tyrese Martin 8 2 2 0 0

Três pontos: 13-38; Johnson: 4-9

(25-24) Miami Heat 108 x 101 Philadelphia 76ers (20-30)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 30 7 7 2 0 Nikola Jovic 23 5 7 0 1 Terry Rozier 20 5 2 0 0 Bam Adebayo 18 13 4 0 0 Jaime Jaquez Jr. 9 6 2 0 1

Três pontos: 14-34; Herro: 5-11

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 31 3 5 4 0 Kelly Oubre Jr. 15 11 0 2 1 Adem Bona 11 5 0 1 0 Reggie Jackson 10 1 1 1 0 Guerschon Yabusele 9 9 2 2 1

Três pontos: 12-40; George: 3-6

(35-16) Memphis Grizzlies 138 x 107 Toronto Raptors (16-35)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 32 5 4 0 1 Ja Morant 26 5 4 0 2 GG Jackson 17 6 1 0 0 Zach Edey 13 15 2 0 2 Brandon Clarke 13 5 0 1 1

Três pontos: 16-38; Jackson: 4-5

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Shead 14 0 4 1 0 Ja’Kobe Walter 14 3 3 2 0 Ochai Agbaji 14 3 2 2 0 Gradey Dick 13 7 0 1 0 Scottie Barnes 11 2 9 2 3

Três pontos: 12-42; Agbaji: 3-4

(22-30) Chicago Bulls 108 x 127 Minnesota Timberwolves (28-23)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 20 0 4 0 0 Josh Giddey 19 4 4 1 0 Matas Buzelis 14 5 1 2 3 Jalen Smith 14 5 1 0 0 Nikola Vucevic 10 11 4 1 0

Três pontos: 12-36; White: 4-6

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 49 9 3 1 1 Naz Reid 22 10 6 1 2 Rudy Gobert 10 15 1 3 3 Jaden McDaniels 12 8 2 0 1 Nickeil Alexander-Walker 12 5 3 0 0

Três pontos: 20-47; Edwards: 6-14

(25-25) Golden State Warriors 128 x 131 Utah Jazz (12-37)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 32 1 7 0 1 Brandin Podziemski 29 6 4 1 0 Buddy Hield 18 3 2 1 1 Quinten Post 10 7 3 0 0 Kevon Looney 6 10 3 1 1

Três pontos: 17-48; Curry: 6-18

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 31 4 5 0 0 Keyonte George 26 3 6 2 0 Isaiah Collier 20 6 11 1 0 John Collins 19 5 2 1 2 Walker Kessler 15 18 2 0 3

Três pontos: 13-37; Clarkson: 5-8

(12-39) New Orleans Pelicans 119 x 144 Denver Nuggets (32-19)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 28 6 4 2 0 Trey Murphy III 25 5 9 0 1 CJ McCollum 19 1 3 1 0 Jordan Hawkins 15 3 2 1 0 Yves Missi 12 6 2 0 0

Três pontos: 10-29; McCollum: 3-6

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 39 12 4 3 0 Nikola Jokic 38 8 10 1 1 Christian Braun 23 9 3 3 1 Aaron Gordon 7 4 12 1 1 Jamal Murray 10 2 6 0 0

Três pontos: 16-43; Porter: 5-9

(25-25) Phoenix Suns 109 x 140 Oklahoma City Thunder (40-9)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Bradley Beal 25 3 6 0 0 Devin Booker 19 2 3 0 0 Royce O’Neale 18 5 1 0 0 Tyus Jones 10 0 3 0 0 Grayson Allen 9 2 3 0 0

Três pontos: 14-36; O’Neale: 6-9

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 50 8 5 2 1 Aaron Wiggins 17 6 1 1 0 Jalen Williams 13 3 4 2 0 Isaiah Joe 12 3 1 1 0 Isaiah Hartenstein 9 4 4 1 0

Três pontos: 12-42; Shai: 3-7

(25-27) Orlando Magic 130 x 111 Sacramento Kings (25-25)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 31 5 3 0 0 Paolo Banchero 23 0 9 1 0 Anthony Black 15 1 3 1 0 Goga Bitadze 14 7 2 0 2 Cole Anthony 14 2 3 0 1

Três pontos: 16-31; Wagner: 5-6

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 21 13 3 0 0 DeMar DeRozan 19 2 2 0 0 Zach LaVine 13 1 3 1 0 Keon Ellis 12 3 3 0 1 Malik Monk 10 0 3 1 1

Três pontos: 10-27; Ellis: 2-3

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

