Após troca, Hornets ainda espera volta de Mark Williams

A troca de Mark Williams para o Los Angeles Lakers foi cancelada há uma semana, mas o pivô ainda não voltou ao Charlotte Hornets. De acordo com o jornalista Rod Boone, do The Charlotte Observer, o jogador segue fora do time. Apesar de a equipe apelar com a NBA nos últimos dias para que a negociação seguisse, o Hornets coninua aguardando sua volta.

Ao contrário de Dalton Knecht, que já retornou ao Lakers, Mark Williams não se reapresentou ao Hornets. Boone indica que o pivô não entrou em contato com a direção, enquanto a equipe tenta se reaproximar. Vale lembrar que a troca foi vetada após Williams não passar nos testes físicos com o Lakers.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time de Los Angeles apontou problemas que poderiam causar uma lesão mais grave. No entanto, não seriam as questões sobre as costas do atleta. Williams chegaria em troca por Cam Reddish e Knecht, em princípio. Mas como o pivô não passou, a direção do Lakers ainda tentou contornar. O problema é que, como passou o período de troca, o Hornets não poderia mais devolver uma das escolhas.

Mas ainda tem mais. O próximo jogo após a parada para o All-Star Game é justamente entre Hornets e Lakers, em Los Angeles, na quarta-feira (20). Ou seja, existe a chance de Mark Williams não se reapresentar até lá.

A troca por Mark Williams com o Hornets era um pedido especial de Luka Doncic. O armador esloveno foi questionado por Rob Pelinka com que tipo de pivô ele gostaria de trabalhar e Doncic falou sobre ter alguém com as características do atleta. Ou seja, uma ameaça aos adversários na ponte aérea. Assim como ele tinha Dereck Lively e Daniel Gafford no Dallas Mavericks, a ideia era que Williams replicasse as jogadas no Lakers.

O Hornets, pouco depois de a troca acontecer com o Lakers, negociou para ter Jusuf Nurkic com o Phoenix Suns. Ao mesmo tempo, deu a Moussa Diabate um contrato regular. Até então, o jovem tinha acordo two-way. Portanto, além de Mark Williams, Charlotte terá Nurkic e Diabate brigando por minutos. Isso sem contar com o veterano Taj Gibson.

Então, é mais um motivo pelo qual o Hornets tentou fazer com que a troca fosse concluída. Com tantos pivôs, o time terá de tomar decisões na offseason que acreditava já ter superado. Assim, é possível que Charlotte volte a tentar negociar o pivô de 23 anos. Vale ressaltar, ainda, que a direção trocou Nick Richards ao Phoenix Suns durante a temporada 2024/25 da NBA.

Enquanto isso, o Lakers, sem Mark Williams, assinou com Alex Len para a posição de pivô.

