Celtics bate recorde histórico da NBA

A vitória do Boston Celtics sobre o Phoenix Suns, na sexta-feira (4), marcou um recorde histórico da NBA. Isso porque a equipe liderada pelo técnico Joe Mazzulla se tornou a com mais bolas de três em uma única temporada. Portanto, superou a marca do Golden State Warriors de 2022/23 que tinha 1363 pontos no quesito.

O responsável pelo recorde histórico da NBA veio com o armador do Celtics, Payton Pritchard. Faltando pouco mais de oito minutos para o fim do segundo quarto, ele anotou uma bola e fez a equipe chegar a 1364 pontos do perímetro na atual campanha. Pouco antes, Kristaps Porzingis havia igualado a marca.

Mas o Celtics terminou com 14 bolas de três em 39 arremessos contra o Suns. Como resultado, elevou seu total para 1370. Ampliando, assim, a vantagem para o Warriors. A terceira maior marca, aliás, também é de Boston. Afinal, na última temporada, quando sagrou-se campeão, tinha acumulado 1351 pontos do perímetro.

Pelo lado dos Celtics, Jaylen Brown foi o cestinha da equipe com 31 pontos. Jayson Tatum, por sua vez, também esteve em uma noite inspirada, anotando 23. Pelo Suns, Devin Booker foi o principal nome do time ao anotar 37 pontos.

“Temos um time muito bom. É um grupo talentoso. Quando jogamos com nossos pontos fortes na maior parte do tempo e espaçamos a quadra, nos tornamos uma ameaça do perímetro. O crédito é de todos por trabalharem isso em seu jogo. Então, é o que nos torna especiais”, disse Tatum após a vitória.

Por fim, o técnico Joe Mazzulla também falou sobre a boa partida do Celtics e comentou o recorde histórico. A equipe a segunda colocada da Conferência Leste com 57 vitórias e 20 derrotas. Atual campeão, Boston é tido como um dos favoritos nos playoffs.

“Menos da metade dessas tentativas foram de três foram por causa da maneira como eles estavam nos defendendo. Conseguimos lutar para termos boas situações de arremessos. Então, essa é a coisa mais importante: continuar descobrindo como estão nos defendendo. O crédito é todo dos nossos jogadores por conseguir fazer as leituras certas”, analisou.

