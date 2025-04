Celtics tentou troca por Kevin Durant

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Boston Celtics tentou uma troca por Kevin Durant na campanha que foi às finais em 2022. Ainda segundo o jornalista, o objetivo da franquia era negociar Jaylen Brown a fim de ter uma estrela que fizesse o time buscar o título da NBA. Enquanto isso, ele revelou outro jogador que seria envolvido no acordo: Derrick White. Na ocasião, o veterano defendia o Brooklyn Nets.

“Houve um grande interesse mútuo entre Kevin Durant e o Celtics na offseason de 2022, quando ele pediu uma troca. Agora vocês vão odiar que eu diga isso, mas Boston ofereceu Jaylen Brown e Derrick White no acordo. Além disso, foi ofertado uma escolha de primeira rodada. Mas, Brooklyn disse não”, contou Charania.

Assim, com a manutenção de Brown e White, mas sem a troca por Kevin Durant, o Celtics colheu bons frutos duas temporadas depois. Afinal, foi campeão em 2024 com ótima campanha. Por outro lado, agora com o Phoenix Suns, o astro vive um momento conturbado na carreira. Isso porque o time do Arizona pode ficar fora da pós-temporada mesmo com um elenco estrelado. Atualmente ocupa a 11ª posição da Conferência Oeste. Ou seja, fora da zona do play-in.

Apesar de Charania relembrar o interesse do Celtics em Durant, o rumor também foi notícia na época. Em julho de 2022, Adrian Wojnarowski, também da ESPN, havia informado do interesse. Na ocasião, o time teria enfrentado concorrência de Miami Heat e Toronto Raptors. No fim, o craque acabou no Suns.

Posteriormente, após o título da NBA em 2024, Ramona Shelburne, da ESPN, deu uma nova revelação sobre o rumor. De acordo com a jornalista, o GM do Celtics, Brad Stevens, teria vetado uma troca por Durant e outros astros que era cotados na equipe.

Mas não parou por aí. Na última trade deadline, o camisa 35 do Suns voltou a ser alvo de rumores de troca. Com uma campanha ruim de Phoenix, ele teria se mostrado disposto a sair do time. Então, há indícios que após o fim de 2024/25, ele pode trocar de equipe. Nick Wright, do canal FS1, revelou que o Celtics seria uma das equipes interessadas.

“Duas pessoas sem relação algum, ambas com reputação de saber coisas que outras pessoas não sabem, me disseram para ficar de olho em Durant no Celtics”, disse Wright.

Por outro lado, segundo Logan Murdock, do portal The Ringer, há indícios que Durant pode permanecer no Suns para a próxima temporada. O astro de 36 anos, que tem vínculo até 2026, vai receber US$54,7 milhões em salários na próxima campanha.

“Então, as portas não estão fechadas sobre o retorno de Durant ao Suns na próxima temporada. Fontes da liga sugerem que Durant, que será elegível para uma extensão nesta offseason, estaria aberto a um retorno. O próximo mês, inclusive, deverá revelar se ainda há algo para aprender sobre esse time”, disse o jornalista.

Além disso, Durant será elegível para uma extensão contratual com o Suns a partir de julho. Nesse caso, o acordo seria válido por dois anos. O atleta, por sua vez, teria direito a cerca de US$122 milhões em salários.

