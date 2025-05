“Timberwolves é favorito para título da NBA hoje”, crava analista

O Minnesota Timberwolves, certamente, não começou a temporada como o favorito ao título da NBA. Aliás, há poucas semanas, iniciou os playoffs muito longe desse status. Mas, agora, o time já está de volta às finais do Oeste e aguarda de camarote à decisão do seu oponente entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. A história virou. E mais do que a maioria dos fãs imagina, na visão do analista Stephen A. Smith.

“Acho que Minnesota deveria ser visto como favorito para ser campeão nesse momento. Eles derrotaram grandes oponentes e, acima de tudo, a forma como defendem rivaliza com os melhores da liga. Deveriam ser favoritos em séries contra o Knicks, Pacers e até Thunder. Nem se fala contra Nuggets, pois já os venceram nos quatro jogos da temporada regular”, opinou o comentarista da ESPN.

A posição de Smith, a princípio, não surpreende. Afinal, o controverso analista é um dos maiores fãs de Anthony Edwards na mídia dos EUA. Um time campeão não se faz, no entanto, de um jogador só. O veterano também está impressionado com outros atletas por quem nunca teve o mesmo tipo de adoração do ala-armador. A principal dessas “revelações” é o ala-pivô Julius Randle.

“Nós já sabemos o que Anthony entrega para um time nessa época do ano. Então, isso não é surpresa para ninguém. Mas preciso falar de Julius, pois esse cara vem jogando demais nos playoffs. Em particular, nos últimos quatro jogos contra Golden State. São 27 pontos, sete rebotes e mais de 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele também está entregando”, cravou a celebridade da imprensa esportiva.

Ameaça

É difícil falar em um favorito ao título da NBA, mesmo que seja o Timberwolves, antes da resolução do outro finalista do Oeste. O histórico do time contra o Nuggets é muito bom, mas o Thunder é um caso bem mais complicado. Oklahoma City fez a melhor campanha da NBA, com 68 vitórias, e teria vantagem de mando de quadra no duelo. Nem isso, no entanto, intimida Smith em sua aposta ousada.

“Na condição de Oklahoma City, você não precisa temer ninguém porque possui muito talento. Mas, se vamos falar de alguém que deve preocupá-los, Minnesota é a equipe. Foram duas vitórias para cada lado na temporada regular. Esse é um time que poderá manter os jogos equilibrados, perto no placar. E, assim, vai terminar em Shai Gilgeous-Alexander contra Anthony nos minutos finais”, projetou o analista.

Smith sabe que Gilgeous-Alexander está em uma temporada melhor do que Edwards. Mas, em termos de poder de decisão nos playoffs, a sua análise muda. “Shai vai ser o MVP da liga e com justiça. Mas Anthony é um talento especial demais. Em particular, nesse momento de sua carreira. Por isso, acho difícil ver até Oklahoma City acima de Minnesota hoje”, concluiu.

A todo vapor

A opinião de Smith é polêmica, mas ele não está sozinho. Na bancada do programa da ESPN que participava, por exemplo, encontrou apoio de um dos seus colegas. Udonis Haslem concordou com o comentarista. O ex-jogador crê que o Timberwolves sinaliza ser aquele time que “ascende” nos playoffs para ser campeão. E isso se reflete na atuação de jogadores criticados, como Rudy Gobert.

“Rudy era um cara que não conseguiam manter em quadra nos playoffs. Mas, agora, é alguém com quem podem contar. Pouca gente fala sobre isso. E, aliás, ele não vai ser tão exigido para marcar no perímetro – o que tem feito bem – contra Oklahoma City. Esse é um time que está a todo vapor. E, por isso, acho que também ficaria com Minnesota”, analisou o ídolo do Miami Heat.

