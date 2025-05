Anthony Edwards: “Timberwolves não está satisfeito com final do Oeste”

Anthony Edwards conseguiu reconduzir o Minnesota Timberwolves à final do Oeste. O time eliminou o Golden State Warriors em cinco jogos e, com isso, disputa a decisão da conferência pela segunda temporada seguida. Pouca gente apostava que a franquia estaria de volta a essa fase, então a classificação por si só é uma vitória. Mas o jovem astro garante que parar por aí não está nos planos de ninguém.

“Não há nenhum sentimento de satisfação dentro do nosso vestiário. Chegamos longe, mas não conquistamos nada ainda. Nós não fizemos nada, pois esse não é o objetivo. Então, não tem ninguém satisfeito aqui”, sentenciou o ala-armador, depois do quarto triunfo na série contra o Warriors. Ele terminou o jogo decisivo com 22 pontos, sete rebotes e 12 assistências.

A chegada do Timberwolves à decisão do Oeste na última temporada também foi uma surpresa. Mas o desempenho ruim na série contra o Dallas Mavericks fez com que o resultado perdesse força. Será que a classificação foi só um acidente ou o produto de uma chave favorável, por exemplo? O técnico Chris Finch confidenciou que essa foi a questão que “inflamou” a temporada do time.

Publicidade

“No primeiro dia de pré-temporada, nós chegamos ao treinamento com um desafio bem simples. Foi uma pergunta, aliás: vocês são um time finalista do Oeste ou uma equipe que chegou às finais por um acaso? Não é legal ouvir isso, mas só podemos fazer uma coisa para respondermos: entrar em quadra e fazer outra vez. Foi a nossa missão na campanha”, contou o treinador.

Leia mais sobre Anthony Edwards

Confiança

Colocar o Timberwolves na final do Oeste mais uma vez não era uma aposta tão popular, mas Anthony Edwards nunca teve dúvidas. Nem nos piores momentos – que não foram assim tão poucos. Afinal, o time passou boa parte da temporada regular sem conseguir subir da zona de play-in. Mike Conley contou que, mais do que uma aposta, voltar à decisão de conferência foi uma promessa do jovem craque.

Publicidade

“O que eu aprendi sobre Anthony é que, antes de tudo, ele acredita em tudo o que fala. Não importa o que seja. No ano passado, nesse mesmo momento, ele me garantiu que não era o fim da nossa jornada. Nós voltaríamos a essa fase e, com isso, teríamos uma nova chance de vencer. Eu confiei nele e valeu a pena porque estamos aqui”, revelou o veterano armador.

Mas Anthony confirma as suas palavras com mais do que convicção. No último jogo, por exemplo, liderou o Timberwolves com o seu recorde de assistências em uma partida de playoffs (12). “Eu acho que os passes de Anthony abriram caminho para a nossa vitória, pois geraram bons arremessos desde o início da partida. Mas é o que ele mesmo disse antes do jogo: precisamos de todos. Foi uma vitória de todos”, concluiu Finch.

Publicidade

Azarão

O Timberwolves agora aguarda o adversário da final do Oeste com dois cenários muito diferentes. Vai ser “azarão”, certamente, em uma série contra o poderoso Oklahoma City Thunder. Por outro lado, o Denver Nuggets já é uma equipe que eliminou nos playoffs passados e venceu nos quatro duelos da campanha. São histórias diferentes, mas que o time planeja encarar sem diferenças.

“Nós entramos nos playoffs com uma mentalidade clara. A gente já sabia que ninguém apostava que passaríamos pelo Lakers, assim como que bateríamos Golden State. Não temos a esperança de que alguém vai apostar na gente e não existe problema nisso. A nossa única expectativa, afinal, é que fiquemos juntos diante de todos os desafios”, resumiu o ala-armador Donte DiVincenzo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA