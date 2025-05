“Nuggets não tinha time para ser campeão”, admite Nikola Jokic

Nikola Jokic não conseguiu conduzir o time do Denver Nuggets a mais um título da NBA. A equipe fez uma série mais dura do que o imaginado contra o Oklahoma City Thunder, mas perdeu no sétimo e decisivo jogo. É normal que um duelo tão equilibrado faça com que a torcida pense no que poderia ter sido. O astro sérvio, no entanto, não crê que o elenco tinha o que era preciso para ser campeão.

“A verdade é que nós não vamos ser campeões. Não conseguimos, então, obviamente, não tínhamos time para isso. Se tivéssemos, a gente teria vencido. Eu não creio nessa coisa de ‘e se’, sabe? Tivemos as nossas oportunidades de vencer, mas não vencemos. Por isso, eu acho que não podemos ganhar com a construção atual”, disparou o pivô, depois da derrota final contra o Thunder.

O Nuggets ganhou o título da NBA em 2023, com um elenco relativamente jovem. Ou seja, havia potencial de uma sequência competitiva. Mas, desde então, o time passou por um progressivo enfraquecimento. Kentavious Caldwell-Pope e Bruce Brown foram embora e foram substituídos, em síntese, por calouros. Para Jokic, esse é um ponto central para a redução das pretensões competitivas da franquia.

“Nós precisamos achar uma forma de rechear o elenco, pois isso é importante. Parece que os times com rotações mais longas e bancos mais capazes são aqueles que estão ganhando. Veja os casos de Thunder, Minnesota Timberwolves e Indiana Pacers, por exemplo. Eles mostram que isso faz uma grande diferença”, cobrou o finalista ao prêmio de MVP da temporada.

Confiança

A opinião taxativa de Nikola Jokic sobre o Nuggets, no entanto, não teve apoio do resto do time. Todos os jogadores, a princípio, seguem muito convictos de que estão entre os principais concorrentes ao título da liga. Aaron Gordon, por exemplo, não crê que uma eliminação dos playoffs seja motivo para perder a confiança no elenco. Não teria jogado a última partida no sacrifício, aliás, se não acreditasse na equipe.

“Certamente, nós podemos conquistar outro título com o elenco atual. A eliminação não reduz a confiança do grupo. A série foi decidida em detalhes, então só algumas jogadas com um fim diferente poderiam mudar tudo. Eu acho que não podemos permitir, no fim das contas, que esse resultado abale a crença em nossa capacidade. Nós sabemos do que somos capazes”, opinou o ala-pivô.

Gordon atuou no sétimo jogo contra o Thunder com uma lesão de grau dois na coxa. É um problema que vai exigir um mês de recuperação, mas não o impediu de entrar em quadra e correr enormes riscos. “Todos os jogadores em nosso vestiário estão prontos para fazerem o que for preciso para ganharmos mais uma vez. Por isso, não podemos perder essa confiança”, concluiu o titular.

Faltou gás

Jamal Murray está bem mais alinhado com Gordon do que Jokic quando o assunto são as perspectivas da franquia. E, mais do que isso, na análise do que aconteceu na série contra o Thunder. Ele crê que o cansaço fez uma grande diferença nos jogos finais das semifinais do Oeste. Como resultado, se o time tivesse um pouco mais de gás, o armador aposta que o Nuggets se classificaria.

“Eu realmente confio que esse elenco pode conquistar um segundo título da liga, pois acredito em todos aqui dentro. Coloco fé em nosso vestiário. Nós só não tivemos gás suficiente para vencer um grande time como Oklahoma City hoje. Precisamos, então, nos manter preparados e voltar na próxima temporada. Simples assim”, resumiu Murray.

