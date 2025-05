NBA: Nikola Jokic alcança marca de Wilt Chamberlain nos playoffs

Nikola Jokic tentou de tudo para obter uma vitória contra o Oklahoma City Thunder, incluindo uma marca histórica de Wilt Chamberlain em playoffs da NBA. No entanto, o Denver Nuggets não conseguiu segurar a liderança no último quarto nessa terça-feira (13) e o time perde a série por 3 a 2.

Jokic somou 44 pontos, 15 rebotes e cinco assistências, números não vistos desde Chamberlain por um pivô na NBA. Além disso, ele acertou cinco cestas de três em sete tentativas.

O Nuggets liderava por 86 a 78 no início do último quarto da quinta partida da série de playoffs, mas o time parou de pontuar. Como resultado, o Thunder empatou e virou nos últimos minutos. Nikola Jokic até chegou a igualar em 103 após grande cesta. No entanto, Michael Porter errou dois arremessos de três e Oklahoma City anotou oito pontos sem resposta para jamais perder a liderança.

Aliás, Nikola Jokic fez 13 pontos apenas no último período, acertando quatro das seis tentativas. Enquanto isso, seus colegas anotaram seis pontos. E foram piores ainda nos arremessos: apenas um em 15, sendo zero em dez em três pontos.

“Podem dizer que os jogadores estavam cansados no fim, mas ainda perdemos muitos arremessos no último quarto”, disse o técnico David Adelman. “Mas se eles estavam cansados, a culpa é minha. São decisões que eu tomo, mas eu gosto do grupo que temos ali. A gente teve um bom ritmo até o início do quarto período, pedimos tempo e tentamos de tudo. Não foi bom o bastante”.

“Nikola (Jokic) teve uma grande performance e fez de tudo, mas estaremos preparados para o sexto jogo. Tenho muita confiança em nossos jogadores”, concluiu o técnico.

O Nuggets teve chances reais de vencer os últimos dois jogos diante do Thunder nos playoffs da NBA, especialmente o quarto, quando Nikola Jokic não foi tão bem. Apesar de ele somar 27 pontos e 13 rebotes em Denver, o três vezes MVP teve apenas sete acertos em 22 tentativas. Ou seja, mesmo estando abaixo de seu melhor nível, conseguiu liderar o time para ter chances de vitória.

Já na noite dessa terça-feira, ele lutou para deixar o Nuggets em condições de vencer. Enquanto Nikola Jokic liderou seu time, Michael Porter terminou o jogo com dois pontos e um acerto em sete tentativas em arremessos. Russell Westbrook teve performance similar, mas com quatro pontos. Por fim, Christian Braun somou oito pontos, mas em 12 tentativas.

Agora, o time de Denver precisa vencer o jogo 6, em casa, para seguir vivo nos playoffs da NBA. A sexta partida acontece nesta quinta-feira.

