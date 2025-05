Shai Gilgeous-Alexander resolve e Thunder vira sobre Nuggets

Em uma grande batalha entre Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic, o Oklahoma City Thunder levou a melhor e venceu o Denver Nuggets por 112 a 105 . O jogo 5, dessa terça-feira (13), foi um dos melhores dos playoffs da NBA em 2024/25. O duelo teve reviravoltas e um final com os dois melhores jogadores da temporada sendo protagonistas. Agora, o líder do Oeste lidera a série por 3 a 2.

Gilgeous-Alexander liderou o Thunder em seus últimos 15 pontos na partida. Seja com as cestas ou com assistências, o armador canadense brilhos nos minutos finais. Apesar de um começo difícil, ele cresceu ao longo do jogo. Por fim, marcou dez pontos no último quarto e 31 no jogo. Além disso, outros cinco jogadores foram além dos 12 pontos na partida que leva a liderança na série.

Jokic também teve uma atuação de gala. Isso porque ele anotou 44 pontos, dominou os rebotes ofensivos e acertou arremessos incríveis. Mas no fim, não conseguiu levar seu time à vitória. No entanto, no final da partida o time não ajudou e o sérvio ficou sobrecarregado com 13 dos 19 pontos do Nuggets no colapso dos últimos 12 minutos. Jamal Murray também foi participativo, mas ninguém fora ele foi além dos 13 pontos.

Então, confira como foi a vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Nuggets de Nikola Jokic nos playoffs da NBA.

Primeiro tempo

Um jogo de corridas na primeira etapa em Oklahoma. Os donos da casa tiveram um começo muito forte, forçando erros, defendendo muito, acelerando na transição. Foi a chave dos melhores momentos do Thunder nos primeiros 24 minutos. Assim, o time abriu 10 a 2 de forma rápida e parecia embalado pelo fim do jogo 4. Mas Denver cresceu logo em seguida.

Um Nikola Jokic agressivo e no absoluto controle das ações ofensivas, enfim, apareceu diante da muito forte defesa de Oklahoma. Finalizações com a mão esquerda, vencendo dobras e confrontos físicos, rebotes ofensivos e fazendo as leituras corretas. O sérvio esteve no controle de tudo o que acontecia no ataque do Nuggets na etapa inicial. O visitante, assim, reagiu e terminou com um 28 a 27 no placar nos primeiros 12 minutos.

A sensação de um jogo ofensivo melhor de Denver seguiu no segundo quarto. Shai Gilgeous-Alexander era bem marcado por Christian Braun. O Thunder vivia muito do que Jalen Williams conseguia produzir no ataque ao aro. Enquanto isso, Jamal Murray e Aaron Gordon ganharam algum ritmo, enquanto Jokic seguia muito bem. Com pouco mais de dois minutos para o intervalo, Denver liderava por 11.

Mas dessa vez, quem respondeu muito bem foram os donos da casa. Uma sequência final de 9 a 0 para encerrar o primeiro tempo e diminuir a vantagem para apenas dois. Shai, enfim, ganhou ritmo. Ele conseguiu duas infiltrações poderosas em transição, e conseguiu uma falta em uma delas. A defesa do Thunder forçou chutes difíceis e encurtou a distância no placar.

Segundo tempo

Denver pareceu manter o mesmo ritmo no segundo tempo. Jokic voltou com tudo e Jamal Murray passou a acertar seus clássicos arremessos muito difíceis a partir daí. Um em particular contra ótima contestação de Lu Dort ficou marcado. O armador marcou 13 pontos no período e o Nuggets voltou a abrir 12 pontos de vantagem. Oklahoma dessa vez não conseguiu diminuir tanto o ritmo rival e foi para o último quarto perdendo por oito.

O Nuggets não descansou sua grande dupla em nenhum minuto no último quarto, enquanto o Thunder colocou Shai Gilgeous-Alexander no banco. Apesar de perder esses minutos, Oklahoma só viu a vantagem aumentar para nove. Seu astro então, voltou mais fresco para a quadra, enquanto o sérvio e o canadense não tiveram tempo para respirar e não capitalizaram a ausência do rival.

E é aí que as coisas mudam. Lu Dort, muito mal no jogo e na série, converte três bolas triplas seguidas. A insistência de Mark Daigneault, enfim, teve resultado na quadra. Oklahoma encostou até virar o placar com algumas cestas do camisa 2. Os coadjuvantes de Denver, enquanto isso, hesitavam. Russell Westbrook não foi bem e Michael Porter Jr, ainda pior, precisou fechar o jogo.

Apesar de Jokic marcar os últimos 13 pontos de seu time, não foi suficiente para vencer. Aliás, um deles foi memorável. Muito marcado por Chet Holmgren ele acertou um fadeaway de três pontos com o relógio estourando. Mas do outro lado, Williams e Shai acertaram grandes arremessos triplos. Por fim, Michael Porter teve duas chances, mas errou ambas. Assim, o Thunder abriu 3 a 2 na série.

(2) Denver Nuggets 105 x 112 Oklahoma City Thunder (3)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 44 15 5 2 0 Jamal Murray 28 4 3 0 1 Aaron Gordon 13 5 3 1 0 Christian Braun 8 7 3 1 2 Peyton Watson 3 8 0 2 0

Três pontos: 13-46; Jokic: 5-7

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 6 7 2 2 Jalen Williams 18 9 4 1 0 Isaiah Hartenstein 15 7 2 1 1 Chet Holmgren 14 8 1 1 2 Alex Caruso 13 4 2 0 0

Três pontos: 12-29; Dort: 4-8

