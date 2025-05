NBA: Com Jamal Murray cestinha, Nuggets vence Thunder

Com 27 pontos de Jamal Murray, o Denver Nuggets abriu 2 a 1 diante do Oklahoma City Thunder nos playoffs da NBA. O armador foi o cestinha da equipe, que teve ainda outros três jogadores com pelo menos 20 pontos. Desse modo, após prorrogação, o time do Colorado venceu por 113 a 104 na noite desta sexta-feira (9), na Ball Arena.

A vitória sobre o Thunder foi importante para o Nuggets. Após um jogo 2 onde foi dominado, o time voltou ao Colorado com o objetivo de se recuperar na série. Assim, com um forte jogo coletivo, pôde forçar um empate nos segundos finais para forçar a prorrogação e vencer no tempo-extra. Aliás, só ali, Denver fez 11 a 2.

O Thunder, por outro lado, dependeu de Jalen Williams para se manter no jogo. Apesar de um primeiro quarto melhor, o time perdeu os três períodos seguintes por conta do baixo aproveitamento nos arremessos gerais (38.5%) e de três pontos (25.7%). Assim, na prorrogação, errou mais tentativas e marcou somente dois pontos.

Publicidade

Então, confira como foi a vitória do Nuggets de Jamal Murray sobre o Thunder, deixando a série em 2 a 1 para Denver.

Primeiro tempo

O Thunder começou o primeiro quarto melhor que o Nuggets. Com cestas de Jalen Williams e Isaiah Hartenstein, o líder do Oeste abriu 4 a 0. Porém, não demorou para os donos da casa equilibrarem o duelo. Assim, aos oito minutos, o placar ficou empatado em 8 a 8. No entanto, Oklahoma City marcou oito pontos seguintes após isso, o que forçou um tempo técnico de Denver.

Publicidade

Após a pausa, o Nuggets melhorou e conseguiu ameaçar a liderança do Thunder. Aos quatro minutos, Jamal Murray acertou uma cesta de três e deixou o placar em 19 a 18 para Oklahoma City. Porém, mais uma vez, o líder do Oeste respondeu de forma rápida. Primeiro, com uma bandeja de Chet Holmgren e depois com um arremesso do perímetro de Williams. Nos minutos finais, o domínio dos visitantes continuou e eles terminaram vencendo por 28 a 22.

No segundo quarto, o Nuggets tentou se aproximar do Thunder. Assim, Michael Porter Jr. e Russell Westbrook marcaram quatro pontos seguidos e deixaram o jogo em 28 a 26 para o adversário. Após isso, os times começaram a trocar pontos, mas com Oklahoma City ainda na frente. No entanto, aos nove minutos, Payton Watson acertou de três e virou para 37 a 36.

Publicidade

Nos minutos seguintes, Thunder e Nuggets seguiram trocando a frente. Até que Oklahoma City conseguiu uma sequência de sete pontos e forçou um tempo técnico de Denver, a cinco minutos do fim do período. A partir daí, os visitantes controlaram a vantagem curta em relação aos mandantes. No minuto final, Jamal Murray acertou de três e reduziu a diferença para cinco pontos, com o quarto terminando em 56 a 51 para o líder do Oeste na fase regular.

Leia mais!

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, o Nuggets mais uma vez tentou se aproximar do Thunder. Desse modo, Nikola Jokic e Christian Braun marcaram e deixaram a diferença em um ponto. No entanto, com Gilgeous-Alexander e Williams, o time visitante dessa vez não permitiu a virada nos lances seguintes.

Publicidade

Ainda assim, Denver seguia atrás por uma curta vantagem. Assim, aos seis minutos, Jokic acertou um gancho e reduziu mais uma vez a diferença para um ponto. Na sequência, Gilgeous-Alexander conseguiu uma bandeja, mas Porter Jr. respondeu com uma cesta de três e empatou o embate em 69 a 69. Após erros do Thunder, o Nuggets ainda virou com Nikola Jokic, o que forçou um tempo técnico de Oklahoma City.

A pausa esfriou o ataque do Nuggets contra o Thunder. Com isso, aos três minutos, Alex Caruso acertou de três e retomou a liderança para Oklahoma City em 75 a 73. Assim, bastou controlar a diferença até os segundos finais. No último lance do quarto, Williams acertou um lance livre, mas errou outro, deixando o placar em 83 a 80 para os visitantes.

Publicidade

Último quarto

O equilíbrio dos quartos anteriores garantiu a emoção para o período final. Durante os 12 minutos, foram oito mudanças de liderança entre Nuggets e Thunder. A primeira delas, aliás, aconteceu com uma bandeja de Aaron Gordon aos nove minutos, seguida de um arremesso de Jalen Williams, que recuperou a ponta para Oklahoma City.

Após pouco mais de um minuto, Gordon empatou com uma cesta de três pontos e Nikola Jokic virou com um arremesso. Porém, Gilgeous-Alexander retomou a liderança com um step back de média distância. Assim, o Thunder seguiu na frente do Nuggets durante quase quatro minutos, até que Jamal Murray empatou em 97 a 97 com um lance livre.

Publicidade

Após o empate, o jogo ficou dois minutos sem pontos das equipes. Uma nova mudança na liderança aconteceu aos dois minutos, quando Murray acertou um arremesso de média distância e colocou o Nuggets na frente, mas Williams virou para o Thunder logo depois, deixando o placar em 100 a 99.

Após mais uma virada, Williams ainda acertou dois lances livres para deixar o Thunder vencendo o Nuggets por três pontos. Porém, mais emoção: Aaron Gordon acertou de três faltando 25 segundos e empatou o jogo em 102 a 102. Após isso, Gilgeous-Alexander errou um arremesso, enquanto Jokic perdeu outro e o duelo foi para a prorrogação.

Publicidade

Prorrogação

No tempo-extra, Denver conseguiu conter o ataque adve´sraio para vencer. De início, o time do Colorado abriu cinco pontos de vantagem, com cestas de Jokic e Porter Jr. Depois, o Nuggets marcou mais dois pontos com Jamal Murray, o que forçou um tempo técnico do Thunder. Após a pausa, a equipe pontuou com Chet Holmgren, mas o sérvio de Denver respondeu com um arremesso, seguido de outro de Aaron Gordon, deixando o placar em 113 a 104.

No minuto final, bastou o Nuggets controlar a vantagem para vencer o Thunder no Jogo 3 da série dos playoffs da NBA.

(1) Oklahoma City Thunder 104 x 113 Denver Nuggets

Oklahoma City

Publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 32 3 5 0 0 Chet Holmgren 18 16 0 1 3 Shai Gilgeous-Alexander 18 13 7 2 0 Isaiah Hartenstein 10 10 4 1 1 Alex Caruso 7 2 2 1 0

Três pontos: 9-35; Williams: 3-7

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 27 4 8 4 1 Aaron Gordon 22 8 5 1 0 Michael Porter Jr. 21 8 1 0 0 Nikola Jokic 20 16 6 2 2 Christian Braun 8 7 1 0 2

Três pontos: 16-40: Porter Jr.: 5-6

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA