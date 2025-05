Alex Caruso brilha na defesa e Thunder elimina Nuggets

O Oklahoma City Thunder bateu o Denver Nuggets em casa no sétimo jogo dos playoffs da NBA por 125 a 93 neste domingo (18) e garantiu vaga na final do Oeste. Apesar de Shai Gilgeous-Alexander ser o cestinha do Thunder, foi a marcação de Alex Caruso em cima do melhor jogador do Nuggets, Nikola Jokic, que deixou os donos da casa em vantagem.

Os erros de ataque fizeram a diferença. A defesa de Oklahoma City pressionava a cada posse, enquanto Denver falhava muito. A marcação de Alex Caruso em cima de Nikola Jokic, por exemplo, rendeu ao Thunder vários pontos de contra-ataque contra o Nuggets. Isso porque o sérvio estava sempre pressionado e os defensores levavam vantagem.

Mas o ponto da virada foi quando Jalen Williams (no ataque) e Alex Caruso (na defesa) fizeram o Thunder iniciar uma sequência contra o Nuggets no segundo quarto. A ponto de o técnico Mark Daigneault voltar com Caruso no segundo tempo como titular. Tudo para marcar Jokic.

O jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Nuggets começou melhor que o Thunder, com todas as posses passando pelas mãos de Nikola Jokic. Então, Christian Braun já tinha sete dos 11 pontos de Denver, que liderava por cinco. Enquanto isso, Aaron Gordon, visivelmente limitado, mancava na transição defensiva. Por outro lado, assegurava os rebotes de defesa. Em lances livres, Jokic deixou os visitantes na frente por 14 a 8. Pouco depois, o time do Colorado vencia por 21 a 10.

Após ficar dois minutos sem pontuar, o Thunder cortou a diferença do Nuggets para sete, mas Russell Westbrook acertou de três para deixar em 24 a 14. Alex Caruso, enquanto isso, fazia ótimo papel nos dois lados da quadra. Primeiro, marcando Jamal Murray e Nikola Jokic. Depois, no ataque, acertou do perímetro. Ao fim do primeiro tempo, Denver vencia por 26 a 21.

Mas no início do segundo período, o Thunder, com Jalen Williams, aproveitou que Nikola Jokic e Jamal Murray descansavam e virou sobre o Nuggets em 27 a 26. Denver teve seu sexto erro de ataque, Isaiah Hartenstein ampliou para 29 a 26 e o técnico David Adelman pediu tempo. Jokic e Murray voltaram, enquanto os times trocavam a liderança.

O Thunder fazia ótima marcação com Alex Caruso, tentando evitar que Nikola Jokic tocasse na bola, mas o Nuggets cometia erros de ataque. Assim, os donos da casa puniam as falhas ofensivas a todo momento. Jamal Murray, apagado até então, fez cesta para cortar a diferença para um. Então, Jalen Williams, praticamente sozinho, fez Oklahoma City abrir 49 a 41. Depois, Williams ampliou para 56 a 43. Ao fim do primeiro tempo, os anfitriões venciam por 60 a 46.

Então, na volta do intervalo, os mesmos erros de Denver aconteciam. Após falta flagrante de Aaron Gordon e cesta de Jalen Williams, o Thunder vencia o Nuggets por 66 a 46. Na sequência, Shai Gilgeous-Alexander fez de três e o placar estava em 69 a 46. O ataque dos donos da casa passou a explorar Gordon e a diferença era de 22. Enquanto isso, Alex Caruso pressionava Jokic a cada posse.

O Nuggets tentava de tudo e cortou para 17, mas os erros de ataque voltaram a atrapalhar e o Thunder abriu 23. Sempre que Denver tentava algo, as jogadas não conectavam. Nada dava certo, enquanto Oklahoma City acelerava no contra-ataque. A diferença foi a 27, mas Nikola Jokic fez de três para fechar o terceiro quarto. Os donos da casa venciam por 97 a 72.

Tudo o que Denver queria era cortar os erros, mas em vão. A defesa dos donos da casa não dava a menor chance ao time do Nuggets.

Último quarto

Assim como em todo o jogo, o Nuggets errou muito no ataque, enquanto o Thunder defendia muito com Alex Caruso e abria 30 após cesta de Jalen Williams. Não havia mais nada a ser feito. Poucos minutos depois, o técnico David Adelman sacou seus titulares, confirmando o resultado.

Agora, o Thunder pega o Minnesota Timberwolves na final do Oeste. A série tem início já nesta terça-feira.

(3) Denver Nuggets 93 x 125 Oklahoma City Thunder (4)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 20 9 7 0 0 Christian Braun 19 4 3 1 0 Jamal Murray 13 1 2 3 1 Aaron Gordon 8 11 0 0 0 Russell Westbrook 6 5 2 0 0

Três pontos: 10-45; Westbrook: 2-5

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 35 3 4 3 1 Jalen Williams 24 5 7 1 0 Alex Caruso 11 0 3 3 0 Chet Holmgren 13 11 1 1 1 Cason Wallace 7 3 5 2 0

Três pontos: 12-39; Gilgeous-Alexander : 3-4

