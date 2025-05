Boletim de rumores e trocas da NBA (17/05/2025)

Bem-vindo à edição de 17 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Heat vai negociar extensão de contrato com Tyler Herro

Houve um tempo em que Tyler Herro era alvo de rumores de troca no Miami Heat. Mas o ala-armador virou uma prioridade na franquia agora. E, por isso, deverá ser receber um novo contrato em breve. Pat Riley já avisou que o atleta não está mais disponível para negociações. De acordo com Anthony Chiang, do jornal Miami Herald, o time quer negociar uma extensão prévia com o titular.

O jogador de 25 anos, a princípio, vai ser elegível a um vínculo de US$149,7 milhões por três temporadas em outubro. No entanto, do ponto de vista financeiro, ele pode receber salário maior se esperar a offseason seguinte. Ou seja, em 2026, ele poderá assinar um contrato máximo de US$207 milhões por quatro anos. Herro teve médias de 23,9 pontos, 5,2 rebotes e 5,5 assistências na campanha 2024/25 da NBA.

Pistons não descarta novos contratos para Ivey e Duren

O Detroit Pistons foi uma das grandes surpresas da temporada. Assim, a tendência é que entre na offseason com foco na manutenção dos jovens do seu elenco. Em alguns casos, aliás, até se adiantar ao mercado. O armador Jaden Ivey o pivô Jalen Duren, por exemplo, vão ser elegíveis a extensões prévias. O presidente de operações, Trajan Langdon, indica que novos contratos vão ser negociados.

“Nós não estamos certos, por enquanto, com um plano de ação em relação a isso. Mas eu tenho certeza de que vamos ter algumas conversas durante as férias. Eu não posso adiantar nada, pois há muito tempo para tomarmos uma decisão. As duas negociações devem acontecer em algum momento”, previu o dirigente do basquete de Detroit.

Malcolm Brogdon seria “alvo” do Clippers no mercado

O Los Angeles Clippers fez uma boa série contra o Denver Nuggets, mas não chegou às semifinais do Oeste. Tende a iniciar a agência livre, portanto, em busca de reforços. Pode ser cedo para especular, mas quem são os jogadores que agradam a equipe? De acordo com Law Murray, do site The Athletic, o armador Malcolm Brogdon é um deles.

Assim como em nosso boletim de rumores e trocas da NBA há pouco mais de um ano, Brogdon poderia chegar em um novo time na offseason, mas recebendo um valor menor do que nas outras campanhas, próximo dos US$ 17 milhões.

“A franquia quase fez uma troca, antes da trade deadline, por Malcolm. Se tivesse sido dispensado em Washington, o que não aconteceu, eu aposto que teriam interesse em sua contratação. Então, acredito que esse possa ser um dos principais alvos pensando em reforços. Vai ser um nome, certamente, em consideração”, indicou o jornalista.

Rockets teria reservas sobre contratação de Kevin Durant

Não é de hoje que o nome de Kevin Durant é apontado como um reforço em potencial para o Houston Rockets. E, por causa dos problemas ofensivos da equipe, a sensação é que seria um encaixe perfeito. Mas será que seria mesmo? E a impressão não é uma certeza nos bastidores da franquia. De acordo com Kelly Iko, do site The Athletic, a direção texana tem reservas sobre a aquisição do craque.

“Kevin é um dos astros mais ‘obtiveis’ do mercado e, a princípio, ele sempre teve muito interesse em jogar em Houston. Várias pessoas de dentro da organização, no entanto, apontam para reservas sobre essa parceria. Isso acontece, em particular, por causa de sua idade não estar alinhada com o resto do elenco. Afinal, esse é um elenco bastante jovem”, revelou o setorista do time.

Durant, de 36 anos, segue como um dos grandes astros da NBA. Mas a sua passagem pelo Phoenix Suns não produziu bons resultados coletivos. Ele teve médias de 26,6 pontos, 6,0 rebotes e 4,2 assistências em 62 jogos disputados nessa campanha.

Em transição

– O ala Tarik Biberovic, para começar, pode deixar o basquete turco para jogar na NBA na próxima temporada. O GM do Fenerbahçe, Deryan Yannier, confirmou que o jogador de 24 anos teve sondagens de times da liga.

– Dennis Schroder, enquanto isso, deixou uma ótima impressão em seu curto período no Pistons mesmo. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, a franquia tem alto interesse na renovação de contrato com o veterano armador.

– Por sua vez, o pivô Tristan Thompson está a fim de seguir jogando pelo Cleveland Cavaliers. A impressão de quem cobriu as entrevistas finais do time na campanha foi que o atleta de 34 anos quer atuar mais uma temporada.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 17/05, você lembra de Jared Sullinger? Pois o ex-jogador do Boston Celtics foi anunciado como novo reforço dos Cangrejeiros de Santurce, de Porto Rico.

