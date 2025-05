Daniel Gafford é candidato a troca no Mavericks, aponta jornalista

De acordo com Michael Scotto, do portal Hoopshype, Daniel Gafford é candidato a troca no Dallas Mavericks nesta offseason. Segundo o jornalista, o pivô já deixou claro que vai querer um aumento salarial. O jogador de 26 anos, aliás, vai entrar no último ano de vínculo com o Mavs. Desse modo, Gafford será elegível a uma extensão contratual, a partir do mês de julho.

“Daniel Gafford é um candidato a troca a ser monitorado, caso não acerte uma extensão com Dallas. O pivô vai querer um aumento salarial. Mas, o Mavericks já tem Davis, em um contrato máximo, e o jovem Dereck Lively, que está a um ano de ser elegível a uma extensão”, afirmou Scotto.

Em 2025/26, o camisa 14 vai receber US$14,4 milhões em salários. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, Gafford almeja um contrato semelhante ao de um pivô titular na NBA. Em Dallas, segundo o jornalista, isso não seria possível.

Gafford chegou ao Mavericks no início de 2024, após uma troca com o Washington Wizards. Em Dallas, o pivô vive sua melhor fase em seis anos de NBA. Na equipe texana, ele já disputou 86 jogos, 52 deles como titular. Suas médias são de 11,9 pontos, 6,8 rebotes e 1,8 toco, em 21 minutos em quadra.

Além do contrato expirante, outro fator pode influenciar em uma eventual troca de Daniel Gafford pelo Mavericks. Afinal, a equipe tirou a sorte grande na Loteria do Draft. Dessa forma, a franquia terá o privilégio de fazer a primeira escolha do recrutamento deste ano. Ou seja, terá o talento geracional Cooper Flagg a partir da próxima temporada.

A princípio, Flagg vai chegar ao Mavs para atuar na posição 4, apesar da versatilidade em jogar como ala. Desse modo, o Mavs teria uma rotação de garrafão com o novato, Davis, Lively e Gafford. Como bem citou Scotto, o astro de 32 anos possui um contrato máximo. Nas próximas três temporadas, aliás, o camisa 3 vai receber US$175,4 milhões em salários.

Além disso, Lively é considerado peça importante para o futuro da equipe. Em duas temporadas no Mavs, o pivô de 21 anos tem mais jogos como titular do que Gafford (71 de 91 possíveis). No período, ele alcançou médias de 8,8 pontos, 7,1 rebotes e 1,5 toco, em cerca de 23 minutos. Lively, então, será elegível a uma extensão prévia de contrato na offseason de 2026. Provavelmente por um valor bem abaixo do pretendido por Gafford.

Portanto, a franquia de Dallas não irá manter todos os bigs no elenco. Afinal, isso comprometeria a folha salarial da equipe daqui a dois anos. Assim, a troca de Daniel Gafford é o cenário mais provável no Mavericks.

