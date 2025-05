Jornalista aposta em novo contrato de James Harden no Clippers

James Harden deve negociar um novo contrato com o Los Angeles Clippers. O astro tem uma opção contratual no valor de US$ 36.3 milhões para 2025/26. No entanto, o jornalista Law Murray, do site The Athletic, aposta que o armador deve recusar a cláusula para assinar uma extensão de dois anos.

“Eu espero que Harden opte por sair do contrato atual e assine um acordo alinhado com Kawhi Leonard”, apostou Murray. “Isso faria de 2027 o grande ano para realmente pensar em algo maior. Então, acho que esse é o caminho para o Clippers. Não vai pagar três estrelas e não vai pagar tanto assim pelas duas que tem”.

Murray, assim, indica que Harden deve conseguir um contrato de dois anos com o Clippers, em vez de um acordo longo. Isso porque, Leonard tem vínculo com o time de Los Angeles somente até 2026/27. Desse modo, não faria sentido para a franquia seguir com o camisa 1 por mais tempo.

Portanto, se conseguir um acordo similar com Harden, o Clippers poderia iniciar uma reconstrução em 2027.

“Harden pode até conseguir um pouco mais de dinheiro neste tipo de contrato. Porém, considerando o aumento no teto salarial, não acho que ele vá exigir tanto a ponto de limitar o Clippers. Além disso, sinto que, no momento, o foco é otimizar o que você tem e revisar cada situação na offseason“, completou Murray.

James Harden deve ganhar o novo contrato com o Clippers após boa campanha em 2024/25. O armador conseguiu liderar o time de volta aos playoffs, apesar da saída de Paul George e a ausência de Kawhi Leonard por boa parte da temporada. No entanto, o analista Kendrick Perkins, da ESPN, acha que a franquia não deve oferecê-lo um acordo.

“Eu não acho que esse time está na direção certa. Você deve manter Kawhi [Leonard], claro, mas não pode deixar que James Harden siga te enganando. Não te digo para deixá-lo ir embora de graça. No entanto, ele não pode ser visto como uma das referências. Esse cara não é uma peça central, pois, para isso, precisaria ser alguém que decide a favor do seu time”, disparou o analista da ESPN.

