Kings deve explorar opções de troca por DeMar DeRozan

O Sacramento Kings deverá explorar opções de troca por DeMar DeRozan, de acordo com Jake Fischer, do Yahoo! Sports. Segundo o repórter, esse será um dos movimentos do novo GM da franquia, Scott Perry. Na próxima temporada, o veterano vai receber US$24,7 milhões em salários. Mas, para 2026/27, o contrato do ala não é garantido. Ou seja, poderá se tornar agente livre irrestrito.

“O foco na capital da Califórnia agora se volta para o tipo de negociação que podemos ver no novo regime do Kings. Não faltaram rumores, desde a contratação de Scott Perry como gerente-geral, de que Sacramento deve avaliar o mercado de trocas pelo veterano DeMar DeRozan”, afirmou o jornalista.

O jogador de 35 anos chegou ao Kings na última offseason, após uma troca tripla com Chicago Bulls e San Antonio Spurs. Na negociação, o ala Harrison Barnes foi para o time texano. Em Sacramento, DeRozan disputou 77 jogos. Suas médias, em 2024/25, foram de 2,2 pontos, 3,9 rebotes e 4,4 assistências. Esses, aliás, foram os seus piores números nas últimas quatro temporadas.

No entanto, a troca por DeMar DeRozan não surtiu o efeito desejado por Monte McNair, antigo GM do Kings. Afinal, a equipe não chegou aos playoffs. Com a nona campanha do Oeste, Sacramento disputou o play-in. Porém, o time perdeu em casa para o Dallas Mavericks por 120 a 106 e, assim, foi eliminado.

A decepção da franquia foi tanta que o técnico Mike Brown foi demitido no meio da campanha. Doug Christie, então assistente, assumiu como interino. Entretanto, o time não mostrou evolução a ponto de conseguir uma vaga nos playoffs. Apesar disso, o Kings venceu 27 dos 51 jogos sob o comando do estreante. Com a mudança de GM, a expectativa era a de que um novo técnico fosse contratado, mas Christie vai permanecer no comando da equipe para 2025/26.

Há duas temporadas, o Kings fez uma campanha surpreendente. Afinal, foi o terceiro do Oeste e voltou aos playoffs após 17 anos. Mas, o time caiu logo na primeira rodada, quando perdeu a série de sete jogos contra o Golden State Warriors.

Entretanto, de lá para cá, Sacramento voltou a ser medíocre. Desse modo, não passou do play-in por dois anos consecutivos. A incerteza sobre os rumos da equipe fez com que o armador De’Aaron Fox pedisse troca. Como resultado, ele foi para o Spurs.

Outro jogador que poderá deixar a equipe é Domantas Sabonis. Isso porque o litauno já conversou com a direção da franquia sobre uma eventual saída na offseason. Apesar de receber Zach LaVine na troca de Fox, o Kings teve performances “abaixo do que o pivô esperava”, segundo o jornalista Law Murray, do portal The Athletic.

