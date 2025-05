Nuggets atualiza informação sobre Aaron Gordon nos playoffs

O ala-pivô Aaron Gordon segue como dúvida para o sétimo e decisivo jogo dos playoffs da série entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder. De acordo com o técnico David Adelman, o jogador tem chance de atuar na tarde deste domingo (18). No entanto, a decisão final só vai acontecer momentos antes da partida.

Segundo Adelman, Gordon teve uma lesão na coxa esquerda nos instantes finais do jogo 6, quando o Nuggets forçou o sétimo embate. Após exames de imagem, o jogador virou dúvida. Mas Adelman reforçou que um dia a mais de descanso deu a ele uma chance de encarar o Thunder.

Em entrevista ao jornalista Tony Jones, do site The Athletic, o treinador confirmou que Aaron Gordon está bem e confiante para o jogo deste domingo. No entanto, caso não consiga atuar, é provável que Peyton Watson entre em seu lugar no quinteto titular. Outra alternativa seria com Julian Strawther como ala, enquanto Michael Porter seria o ala-pivô.

“Aaron Gordon participou do plano de jogo hoje (ontem), mas ainda é uma decisão que vamos tomar em cima da hora. Se ele puder jogar, ele vai. Mas eu acho que tem chances. É um pouco diferente, pois estamos falando de playoffs. Então, depois de passar dois dias cuidando do problema, ainda tem amanhã (hoje), vamos esperar. Vamos ver como ele se sente pela manhã”, disse Adelman.

O fato é que Aaron Gordon vem sendo um dos melhores jogadores do Nuggets nos playoffs. Ele é o terceiro cestinha da equipe na fase de mata-matas, atrás apenas de Nikola Jokic e Jamal Murray. Aliás, foi dele a cesta de três que deu a vitória ao time no primeiro jogo da série contra o Thunder. Mas seu pior embate foi justamente o último. Ele fez apenas cinco pontos, mas ficou com sete rebotes e sete assistências.

“Ele pareceu normal. Aaron Gordon é um cara que não esconde suas emoções. Então, eu saberia se ele está sentindo muitas dores. Eu só posso esperar que ele jogue”, concluiu o técnico.

Hoje, porém, Shams Charania, da ESPN, indicou que Gordon teve uma lesão na coxa de grau 2, o que potencialmente deixaria o jogador do Nuggets fora por várias semanas.

Nuggets e Thunder jogam na tarde deste domingo, às 16h30 (horário de Brasília). O vencedor encara o Minnesota Timberwolves já na próxima terça-feira (20) pela final do Oeste da NBA.

