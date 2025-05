Aaron Gordon sente lesão e preocupa técnico do Nuggets

Aaron Gordon pode desfalcar o Denver Nuggets com uma lesão na coxa esquerda. Na vitória sobre o Oklahoma City Thunder, na noite de quinta-feira (15), o ala-pivô sentiu a posterior esquerda e precisou sair. Apesar disso, o time do Colorado venceu por 119 a 117 e forçou o sétimo jogo, mas pode não contar com o veterano.

A lesão de Gordon aconteceu nos dois minutos finais do sexto jogo. O ala-pivô tentava conduzir a bola para o ataque, quando Chet Holmgren a desviou. Assim, o ala-pivô do Nuggets e Alex Caruso correram atrás da bola, que saiu pela lateral. Logo depois, o jogador de Denver foi visto mancando e segurando a parte de trás da coxa.

Com cinco pontos, Gordon permaneceu em quadra, mas foi substituído pelo Nuggets após alguns segundos.

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, Gordon virou dúvida após um exame de imagem confirmar a lesão na coxa esquerda.

A contusão de Gordon virou motivo de preocupação no Nuggets. Isso porque, o ala-pivô vem sendo um dos pilares do time na busca por mais um título na NBA. Na série contra o Thunder, por exemplo, foi dele a cesta de três que forçou a prorrogação no Jogo 3. Além disso, ele tem médias de 16.8 pontos e 7.3 rebotes.

Desse modo, após o jogo, o técnico do Nuggets falou sobre a lesão de Aaron Gordon. Apesar de não saber a gravidade, David Adelman mostrou preocupação com o provável desfalque do ala-pivô. Porém, garantiu que ele vai ter tempo de se recuperar até o jogo de domingo.

“A preocupação com Gordon é grande”, revelou o técnico do Nuggets. “Ele é um dos nossos caras e uma das razões pelas quais vencemos jogos, séries e temos uma faixa de campeão pendurada ali. Mas teremos uma grande cautela, uma vez que ele jogou toda a temporada superando várias dores”.

Apesar da preocupação Tony Jones, do The Athletic, revelou que Gordon estava tranquilo após a lesão. Desse modo, ele não usava nenhum curativo ou gelo após a partida.

“Aaron Gordon estava de bom humor no vestiário. Ele levou a mão à parte posterior da coxa esquerda ao se abaixar para pegar uma tesoura e cortar a fita do tornozelo. No entanto, não usava nada para proteger ou aliviar a dor na perna esquerda”, informou o jornalista.

Caso Gordon não atue no domingo, o técnico David Adelman deve optar por Peyton Watson.

