Fãs do Thunder pedem troca por Giannis Antetokounmpo

O Oklahoma City Thunder é um dos times ligado aos rumores de troca de Giannis Antetokounmpo na NBA. Com jovens jogadores e um acúmulo de escolhas de Draft, o time tem condições de fazer uma oferta robusta ao Milwaukee Bucks. Assim, o grego poderia se juntar a um candidato ao título, como deseja.

O Thunder, porém, não parece mirar uma troca por Giannis. Isso porque, o jovem elenco da franquia terminou com a melhor campanha do Oeste e é o principal favorito ao título da NBA. Assim, não teria porque arriscar o futuro do time por um astro.

A derrota fora de casa no Jogo 6 contra o Denver Nuggets, no entanto, pode mudar o panorama. Em especial, se depender da pressão dos fãs. Afinal, embora Shai Gilgeous-Alexander tenha marcado 32 pontos, o outro destaque do time, Jalen Williams, terminou com apenas seis pontos. Além disso, ele teve um aproveitamento inferior a 20% nos arremessos e não acertou nenhuma tentativa de três pontos.

Após a fraca atuação de Williams contra o Nuggets, fãs do Thunder apelaram para que a franquia faça uma troca por Giannis Antetokounmpo. Ainda mais se Oklahoma City for eliminado após o jogo ruim do jovem ala. Os pedidos foram feitos pelos torcedores no X (antigo Twitter).

“Se Jalen Williams não jogar bem no Jogo 7 e o Thunder perder, ele tem que ser trocado por Giannis antes do início da próxima temporada”, disse um torcedor. “Ele nem sabe que está prestes a ser incluído na troca que vai levar o grego para Oklahoma City”, escreveu outro.

“Jalen Williams fez 6 pontos em 38 minutos. Estou implorando para o Thunder trocá-lo, junto com o Chet, por Giannis”, implorou um torcedor. “Eles nem merecem extensão máxima de contrato. Shai e Giannis seria um filme.”

“Se Jalen Williams é tão ruim quanto vocês acham, como esperam que o Thunder pode trocá-lo por Giannis?”, questionou outro.

O Thunder terá outra chance de avançar para as finais da Conferência Oeste na tarde de domingo. Em casa, a equipe recebe o Nuggets pelo Jogo 7. Desse modo, será uma nova chance para Williams compensar a atuação ruim do duelo passado e se redimir com os torcedores.

Nos playoffs de 2025, por fim, Williams tem apresentado bons números. Em dez jogos, o jogador de 24 anos tem médias de 19,2 pontos, 5,4 rebotes e 5,6 assistências. No entanto, todas as suas estatísticas caíram em relação à temporada regular.

