Técnico indica o que Spurs vai fazer no Draft da NBA

O San Antonio Spurs foi um dos grandes vencedores do Draft da NBA e o novo técnico da equipe, Mitch Johnson, já tem planos para a noite do recrutamento. O time do Texas conseguiu a segunda escolha geral e tem bons nomes em seu radar como Dylan Harper, por exemplo. Então, o treinador falou sobre o que pensa das possibilidades para a franquia.

“Um jogador na posição número 2 precisa ter um teto muito bom, mas um chão bom também. Acho que ele pode ser uma parte grande do que faremos aqui nos próximos anos”.

Logo quando o Spurs foi sorteado para ter a segunda escolha, surgiram teorias de que a franquia poderia trocar a seleção. Afinal, já tendo Victor Wembanyama e De’Aaron Fox, trazer outra grande estrela “pronta” para jogo poderia ser uma jogada inteligente. Além disso, nomes como Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant podem ser trocados durante a offseason. Eles, é claro, seriam bons reforços para San Antonio.

No entanto, Johnson pensa que, com uma escolha tão alta no Draft, o mais sensato é conseguir um jovem jogador. Em especial, no caso do Spurs, que tem Wembanyama e Stephon Castle em boa idade. Com mais uma peça nas alas, por exemplo, a equipe teria um “esqueleto” pelos próximos anos.

“Quando você tem uma escolha top 3, a organização está em um lugar muito bom para fazer uma grande aquisição, com um bom jovem jogador, e é isso que faremos”, disse.

“Acho que nosso grupo sempre fará o trabalho de casa e vai considerar duas boas peças jovens para adicionar ao elenco”, disse Johnson, fazendo referência também à 14ª escolha geral do time.

“E agora, com a segunda escolha, você tem um pouco mais de liberdade para escolher… os melhores do grupo”, continuou Johnson. “Estamos empolgados para começar com isso”.

A temporada 2024/25 foi agitada para a equipe. Primeiro, o técnico Gregg Popovich ficou de fora de toda a temporada da NBA, e agora se aposentou para ser presidente de operações de basquete – aliás, Popovich estará envolvido nas decisões do Spurs no Draft. Depois disso, Victor Wembanyama teve um coágulo sanguíneo no ombro, e também se afastou das quadras, em fevereiro. Por fim, o recém adquirido De’Aaron Fox optou por fazer cirurgia na mão.

Sem seus craques e técnico, o Spurs perdeu jogos o suficiente para ter uma chance decente de conseguir a escolha número 2. E foi o que aconteceu. Agora, a equipe tem mais peças ainda para rodear Victor Wembanyama e tentar voltar aos seus anos de glória.

