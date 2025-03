Gregg Popovich rejeita aposentadoria e planeja volta ao Spurs

A confirmação de que Gregg Popovich não vai comandar o San Antonio Spurs até o fim dessa temporada aumentou os rumores sobre uma aposentadoria. Mas, por enquanto, tudo não passa de boatos mesmo. O veterano segue em recuperação de um AVC, mas não cogita deixar o cargo de técnico. Mais do que isso, descarta sair das suas posições gerenciais dentro da franquia.

“Gregg não é só o treinador do time, mas o presidente de operações também. Então, a decisão de não voltar a comandar a equipe nessa campanha foi pessoal. Ninguém mais influenciou essa decisão, pois não há ninguém acima dele na hierarquia da organização. Além disso, o seu comunicado oficial deixa claro que ele não se aposentou. Na verdade, ele quer voltar. Muito”, revelou o jornalista Brian Windhorst, da ESPN.

Popovich está afastado de suas atividades com o Spurs desde novembro. A franquia só divulgou, a princípio, que era uma questão de saúde. Houve a confirmação, depois, de que havia sido um AVC leve. A recuperação corre sem problemas, mas, ainda assim, a situação inspira cuidado por ser um homem de 75 anos. Windhorst apurou que o veterano quer voltar às atividades, em particular, por Victor Wembanyama.

“Lembre-se que Gregg assinou um contrato de cinco temporadas em 2023. Por isso, me parece claro que nunca houve planos de aposentadoria. Ele está comprometido, acima de tudo, com Victor. Afinal, Victor se animou em ser draftado pelo Spurs por causa da chance de trabalhar com esse lendário técnico. E Gregg garantiu-lhe que estaria lá, no mínimo, por cinco anos”, contou o repórter.

Reunião

Gregg Popovich confirmou o seu afastamento “definitivo” dessa temporada – mas não aposentadoria – para o time do Spurs em uma reunião. O encontro ocorreu na última quinta-feira. Foi a primeira vez, aliás, que o treinador esteve com os atletas desde as complicações de saúde. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a conversa teve um forte impacto junto ao elenco.

“Foi uma reunião, antes de tudo, emocionante. Houve até lágrimas de alguns jogadores porque era claro que Gregg ainda está muito fragilizado e em recuperação do AVC. Ele apresenta sinais físicos de que sofreu um derrame. O encontro também teve outras de suas marcas: discursos motivacionais, risadas e conselhos, por exemplo. Mas Gregg já deixou claro que não volta nessa temporada”, relatou o jornalista.

Charania, além disso, confirmou a informação inicial de Windhorst. Apesar de não haver garantias, Popovich ainda não se vê longe das quadras. “Os atletas veem um homem que ainda quer estar à beira de quadra e treiná-los, mas, no momento, não pode. Ele quer muito retornar ao basquete e uma das bases de sua vida foi retirada por esse derrame. O seu futuro na NBA, por enquanto, é incerto”, completou.

Comunicado

O anúncio oficial da extensão do afastamento de Popovich veio por meio de uma nota oficial do próprio técnico. Esse comunicado veio a público, como esperado, depois da reunião com os jogadores. Além disso, o treinador usou a peça para elogiar a postura dos atletas e o trabalho do interino Mitch Johnson. No entanto, como citado, o seu desejo de seguir no basquete ficou expresso no texto.

“Eu decidi não retornar ao cargo de técnico nessa temporada. Mitch tem feito um ótimo trabalho com a sua equipe de auxiliares. A forma como resistiu a uma temporada bem desafiadora, assim como o profissionalismo do elenco, tem sido incrível. Vou seguir a minha recuperação de saúde, acima de tudo, com a esperança de que possa voltar a treinar no futuro”, declarou o veterano.

