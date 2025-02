Spurs assina com pivô veterano após trade deadline da NBA

Na última sexta-feira (8), o pivô Bismack Biyombo assinou com o San Antonio Spurs após a trade deadline da NBA. O anúncio foi feito pelo jornalista Chris Haynes, do site Bleacher Report. O time procura maior profundidade na posição de pivô, enquanto fecha com o veterano em um acordo provisório.

O vínculo de Biyombo será de dez dias inicialmente. São permitidos vários desses acordos por elenco ao longo de uma campanha regular. O veterano poderá ganhar um segundo acordo desse mesmo tipo caso agrade em seus primeiros jogos. Porém, depois do fim de um eventual segundo contrato, ele precisa ter um vínculo garantido para seguir jogando pela franquia texana.

Apesar de ter Victor Wembanyama como titular, San Antonio carece de jogadores na posição. A franquia utilizou o contrato de Zach Collins na troca por De’Aaron Fox, enquanto o pivô foi para o Chicago Bulls.

Além disso, as coisas pioraram quando o substituto imediato Charles Bassey teve uma torção no joelho logo após a troca. Ele já havia ganhado espaço em relação a Collins e agora assumiria de vez os minutos com a saída do jogador. Entretanto, sua contusão atrapalhou os planos do Spurs.

O time também tem o atleta georgiano Sandro Mamukelashvilli para a função. Mas as limitações defensivas do jogador, que por outro lado espaça a quadra, fizeram com que o Spurs fosse atrás de uma opção extra para a posição de pivô após a trade deadline da NBA.

Biyombo atuou por duas equipes na última temporada: Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies. Ao todo, foram 30 partidas pela franquia do Tennessee, onde se destacou em um contexto de muitas lesões. Em 27 partidas, teve médias de 5.2 pontos, 6.4 rebotes e 1.1 toco em 23.9 minutos na quadra. Havia chance até mesmo da franquia ter assinado novo acordo, mas isso não ocorreu.

Depois disso, ele se tornou opção no Thunder, que também procurava uma opção de maior tamanho para Chet Holmgren. A passagem porém, foi mais curta e com menor espaço. Em dez partidas, teve médias de 1.8 pontos e 1.8 rebote com menos de dez minutos por jogo.

Depois disso, o jogador não conseguiu contrato com nenhuma franquia para a temporada 2024/25. Até que a proposta de San Antonio chegou após a trade deadline. Assim, o pivô ganha uma chance de se reafirmar na liga.

